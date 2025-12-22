La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 22 de diciembre de 2025 en México es de 17.99 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.22% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.03 pesos y un mínimo de 18.02 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio de aproximadamente 0.02%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -13.71%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con seis días de disminución, seguidos de un ligero aumento en dos ocasiones y una estabilidad en el valor. Esta fluctuación sugiere una posible corrección en el mercado, aunque la predominancia de la baja podría indicar una presión continua sobre la moneda.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 18 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.53%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.19%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un aumento en la confianza de los inversores y una posible mejora en la economía local.

Este comportamiento podría reflejar un fortalecimiento de la demanda del Dólar en el mercado.

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.