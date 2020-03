Fútbol para Todos no vuelve, pero se confirman cambios en las transmisiones

Varias fuentes del Gobierno confirmaron a este diario que efectivamente ya se está trabajando en torno a la posibilidad cierta de que al menos tres partidos del fútbol de Primera División nacional se emiten a través de la Televisión Pública. En todos los casos aclararon que van a ser encuentros cuyos protagonistas serán equipos de los denominados "chicos".

En este sentido, el propio ministro de Cultura, Tristán Bauer, reveló ayer que el "deporte" tendrá "centralidad" en la Televisión Pública y aseguró que el "fútbol" lo será en "particular" pero aclarando que no regresa "Fútbol para Todos".

"El deporte tendrá una centralidad en la pantalla de la TV Pública", afirmó el titular de la cartera cultural, quien además enfatizó que "el fútbol en particular lo va a tener".

Toda esta semana circularon rumores de que volvía el célebre Fútbol para Todos, el programa que se lanzó en el año 2009 que básicamente consistía en la transmisión de todos los partidos de la torneo local a través de los diferentes canales abiertos, haciéndose cargo de la compra de los derechos de televisación del mismo la jefatura de Gabinete. El ciclo finalizó el 27 de junio de 2017, ya con Mauricio Macri presidente tras 8 años de emisiones gratuitas con los partidos Independiente-Lanús (TV Pública) y Talleres-San Lorenzo (DeporTV).

Ese mismo año se realizó una licitación donde se presentaron tres ofertas para hacerse de los derechos de la máxima categoría de fútbol en el país, llevadas a cabo por ESPN, Mediapro y por la alianza Fox-Turner.

Finalmente, la alianza entre las dos corporaciones estadounidenses, Fox Networks Group Latin America y Turner Broadcasting System Latin America, fue la elegida. Así, firmaron con la AFA un contrato por cinco años de duración con opción a otros cinco. A su vez, pagaron un adelanto de $ 1200 millones como garantía, y aseguraron otros $ 3200 millones por año. Además, se comprometió a hacerse cargo del juicio que el Grupo Clarín le había iniciado a la AFA por haber rescindido en 2009 el contrato que los unía hasta 2014.

Lo cierto es que todavía queda un año y medio de contrato con Turner y Fox, que seguirán emitiendo los principales encuentros de lo que será la Liga Profesional de Fútbol, una entidad que suplantará la actual Superliga. El nuevo organismo dependerá de la AFA y estará a cargo de Marcelo Tinelli.

Aunque hay otro tema vinculado, que no es menor. Es que trascendió que Turner se va a quedar con todos los derechos de las transmisiones. El negocio es el siguiente: Disney, que es dueña de ESPN, compró Fox en marzo del año pasado por más de u$s 70.000 millones. Pero en varios países, incluida la Argentina, por Ley de la Competencia (antimonopolio), no se les permite ser el "único" propietario de los canales que transmiten en este caso deportes (abuso de una posición dominante en un mercado). En Brasil y México de hecho, la fusión se encuentra "congelada" hasta que vendan sus filiales locales de Fox Sports. En Argentina, la anexión todavía no fue convalidada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y ahi es donde surgiría el arreglo, según revelaron a El Cronista fuentes muy bien informadas relacionadas con la operación. El gobierno aceptaría la fusión Disney/Fox si Fox le cede gratis a Turner los derechos que tiene del fútbol local. A cambio, la plata que le hubiera costado a Turner comprar ese 50% de Fox, que son u$s 20 millones, sería derivada a la los clubes argentinos.