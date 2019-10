Banksy, o como el marketing invade y se mezcla con el mercado de arte

Nacido seguramente en Bristol (Inglaterra), se desconoce quien es la persona que utiliza este seudónimo y que ha pintado centenares de obras en muros de distintas ciudades en tres continentes.

Alguien que lo entrevistó nos dice que es blanco, rubio y alto, algunos sostienen que se llama Robin Gunningham y que tiene 45 años.

Comenzó a realizar graffitis en los '80 y generalmente sus obras satirizan sobre política, etnias y moralidad.

Algunos municipios han borrado sus imágenes y otros en cambio han pedido que se conserven. En general los dueños de los muros donde ha pintado, sacan los muros pintados y los ponen en venta.

En mi opinión tiene una buena relación con Sotheby's y con ellos ha realizado sus últimas acciones de propaganda. Hace un año se presentó en una subasta una de sus pequeñas pinturas titulada "Niña con globo", la misma tenía una estimación récord de medio millón de dólares y estaba en un pesadísimo marco. Insólitamente fue colgada a la vista de todos en el salón principal de la subasta, cuando estas pequeñas obras son mostradas en una especie de tablero que circula mientras se subasta y luego va a depósito.

Ante la sorpresa de los presentes se vendió en 1,3 millones de dólares y apenas se bajó el martillo, la misma comenzó a "autodestruirse" con un mecanismo que tenía incorporado al marco, y manejado a control remoto, que solo dejo a la vista el globo!!! La compradora estuvo de acuerdo en quedársela como estaba y a las pocas horas, Banksy y la casa de remates informaron que se le cambiaba el nombre por "Love is in the bin".

Pese a lo manifestado por la casa de subastas, creemos imposible que todo esto ocurriera sin su colaboración. Al poco tiempo comenzaron a especular que la obra ya valía el doble, pese a que la imagen de la obra se vende en internet en 20 dólares…

Como si esto fuera poco, hace dos semanas se presentó una obra de pintura del artista de cuatro metros, curiosamente realizada durante diez años (2009-2019) y que representa el Parlamento Británico con 150 gorilas en vez de los diputados. Justo en el momento que el Primer Ministro disuelve el Parlamento por la oposición del mismo a una salida abrupta de la Unión Europea. La obra tenía una baja estimación de 1,5 millones y fue vendida en 12 millones de dólares, y fue noticia en todo el mundo por las circunstancias políticas que se viven.

Otra maniobra de marketing, que como ya es costumbre en la casa de subastas y el artista, ha tenido un éxito rotundo.

Banksy también ha colgado sus obras de manera clandestina en algunos importantes museos como el MOMA, el Metropolitan, la Tate y el British Museum, ingresando él o alguien de manera clandestina en ellos y colocando la obra.

Ahora, por dos semanas, ha abierto una tienda que está iluminada durante las 24 hs. pero no se puede entrar, solamente puedes ver los objetos creados en cantidad, que si los quieres comprar deberás hacerlo por internet y con el producido de las ventas se comprará una barca similar a la confiscada por el gobierno de Italia a los inmigrantes africanos que quieren vivir en Europa, y se entregará a ellos.

Posiblemente las muestras más visitadas de la historia han sido de tesoros de Tutankamón o de Picasso, Dalí y otros. Pero hoy lo serían de Banksy, Jeff Koons y Damien Hirst y todo producto del marketing que está invadiendo el concepto de arte.

Por otra parte, hasta el domingo 27 se debe visitar la maravillosa e imperdible muestra de Leandro Erlich (46) con un lindísimo montaje en el MALBA. Sorpresa y encanto es esta muestra, no se arrepentirán.