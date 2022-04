Insólito: Argentina es uno de los países más baratos del mundo para tomarse una cerveza, según un ranking

Un relevamiento hecho el sitio especializado en consumo Numbeo marca que Argentina tiene uno de los precios más baratos del mundo para consumir una cerveza tipo pinta de medio litro , ubicándose en el puesto 78 de los 100 países relevados.

Según la base de datos sobre consumo más grande y consultada del mundo, el precio de la pinta promedio en Argentina es de u$s 1,51 , siete veces menos que Emiratos Árabes Unidos que lidera el ranking con un precio de u$s 10,89.

En Latinoamérica, Colombia (u$s 1,2) y Venezuela (u$s 1,43) tienen valores más bajos, mientras que Brasil (u$s 1,7), Perú (u$s 1,87) y Ecuador (u$s 2) mantienen cifras por encima -pero similares- al del valor nacional. Más arriba se encuentran Chile y Uruguay, que con u$s 3,07 y u$s 3,63, respectivamente, demuestran los precios más altos de la región .

Vale aclarar que la comparación a nivel internacional no es indicador suficiente como para determinar la accesibilidad a este producto en el ámbito nacional .



EL RANKING DE LOS PAÍSES MÁS CAROS PARA TOMAR UNA PINTA

Argentina y el consumo de cerveza



La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares del país . Si bien los tipos artesanales adquirieron una notoria popularidad en los últimos años, la bebida a base de agua, malta, lúpulo y levadura es producida industrialmente y consumida por millones de personas hace más de un siglo.



Según datos relevados en 2016 por Our World In Data, la cerveza representa casi el 40% del consumo total de alcohol a nivel nacional, cifra similar a la del vino . Asimismo, cada argentino consume 3,62 litros puros de alcohol por año a través de esta bebida, siendo el país número 40 en este indicador.





El estado de la industria cervecera nacional

La industria está instalada en Argentina hace más de 125 años . Según datos de Cerveceros Argentinos, asociación que engloba a las principales productoras nacionales, actualmente el rubro emplea en forma directa e indirecta a 127.500 personas en todo el sistema productivo (logística, distribución, venta y agro), siendo uno de los sectores de la industria alimenticia con mayores niveles de productividad.

Así, también estiman que se consumen alrededor de 45 litros de cerveza per cápita por año en el país, mientras que anualmente son producidos 20 millones de hectolitros de cerveza. Aun así, Argentina exporta tan solo el 0,11% de la producción mundial, siendo México el que concentra el 31,5% de las ventas hacia otros países del globo.

