Día del Sushi: cómo prepararlo en casa y dónde pedir delivery

Arroz aderezado con vinagre de arroz, azúcar y sal y la combinación con otros ingredientes como pescados, mariscos y verduras. El sushi es un plato tradicional japonés cuya popularidad surge de su fusión con la gastronomía de cada país. Los japoneses consideran que la cocina es un arte y cuidan mucho los detalles visuales de cada uno de sus platos. Por ello dedican tiempo en su elaboración, equilibio en sus productos e hincapié en su presentación. El 18 de junio se celebra el Día Internacional del Sushi. Aunque la fecha no está reconocida por la ONU, la celebración tiene alcance a nivel mundial.

"El sushi en nuestro país tomó mucha relevancia y protagonismo hace más de 20 años. A medida que paso el tiempo, se fue incorporando al paladar argentino y hoy en día se volvió en una cocina masiva", explica Agustín Latorre, dueño de Osaka Buenos Aires y de Shout - Asian BBQ, recientemente relanzado. "La diferencia en el sushi la da el producto fresco, que es muy difícil conseguir y la mano del Itamae que interpreta cada pieza y definiendo nuestro estilo de cocina. En Osaka nuestro propósito es marcar tendencia, y más allá del concepto vanguardista del restaurante, el objetivo es educar al cliente a través de nuevos sabores realizados con una selección de ingredientes y productos frescos. Un concepto similar recreamos en Shout Asian BBQ, adoptando una fusión de cocina asiática y a través de ella, tener a el sushi como protagonista", relata Latorre.

Cómo hacer sushi en casa en 4 claves

1 - QUÉ HAY QUE SABER ANTES DE PONER MANOS A LA OBRA

"Se podría decir que la complejidad de la preparación del sushi se debe a que es una preparación muy artesanal en la que los detalles importan, pero, si se presta atención en el paso a paso y se trabaja con cuidado y paciencia, puede salir perfecto en casa", explica Dángelo de la Cruz, chef de La Causa Nikkei.

Para tener un buen resultado, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta:

Tener a mano los elementos adecuados : un cuchillo bien filoso que permita hacer cortes limpios y una esterilla (elaborada con palitos de bambú) que ayuda en el proceso de armado y hace que el roll quede compacto.

: un cuchillo bien filoso que permita hacer cortes limpios y una esterilla (elaborada con palitos de bambú) que ayuda en el proceso de armado y hace que el roll quede compacto. Cumplir bien el proceso de lavado, cocción y aderezado del arroz.

Cortar de manera pareja las proteínas y vegetales y cuidar que todos los ingredientes del relleno se utilicen de manera equilibrada para lograr un bocado armonioso en textura y sabor.

2 - INGREDIENTES BÁSICOS PARA HACER SUSHI

Según Karina Della Valle, gerente operativa de SushiClub, algunos ingredientes indispensables y accesorios para hacer un rico sushi en casa son:

El arroz para sushi

Una vinagreta equilibrada en acidez y dulzor

equilibrada en acidez y dulzor Alga nori (se consigue en barrio chino y dietéticas)

(se consigue en barrio chino y dietéticas) Ingredientes para el relleno , como: queso tipo philadelphia, pescados y mariscos como salmón ahumado y langostinos (siempre frescos, preferentemente de una pescadería de confianza), palta, pepino y todo lo que gusten y su imaginación permita.

, como: queso tipo philadelphia, pescados y mariscos como salmón ahumado y langostinos (siempre frescos, preferentemente de una pescadería de confianza), palta, pepino y todo lo que gusten y su imaginación permita. Se puede equilibrar la untuosidad típica del roll con texturas crocantes : semillas de sésamo tostadas, cereales triturados, praliné, chips de batata o papa.

: semillas de sésamo tostadas, cereales triturados, praliné, chips de batata o papa. Salsas que aporten dulzor o acidez: pueden ser a base a salsa de soja con o sin azúcar o miel, opciones cítricas con cilantro, jengibre y/o limón, opciones frutadas o dulzonas en base a naranja, mango o maracuyá o salsas con toques picantes.

"En nuestra cocina tratamos de que cada roll tenga una identidad propia combinado sabores y texturas que distingan a cada roll. Es una buena manera de obtener variedad y sorprender a los agasajados en casa", explica Della Valle.

3- EL ARROZ DE SUSHI, LA CLAVE DEL ÉXITO

"Para hacer sushi se puede usar un arroz Doble Carolina. Primero se debe lavar con abundante agua en un bowl (removiendo suavemente para que no se rompan los granos, desechando el agua y volviendo a lavar) entre 4 y 5 veces para que largue el almidón. Una vez limpio, cocinar normalmente en una olla usando la misma cantidad de arroz que de agua hasta que el arroz esté tierno y no quede agua restante. Una vez listo, pasar el arroz cuidadosamente a un bowl y aderezar con vinagre de arroz (o con una mezcla de vinagre de alcohol y azúcar, debe quedar un poco dulzón). Integrar el vinagre pero sin remover demasiado y dejar reposar fuera de la heladera hasta que esté a temperatura ambiente (ni caliente ni frío), listo para armar los rolls", explica Dángelo de la Cruz, chef de La Causa Nikkei. "Lo ideal es trabajar siempre con arroz fresco del día porque al guardarlo cambia su textura y sabor", aconseja.

4 - IMPORTANTE: FRESCURA Y CONSERVACIÓN

"Recomendamos preparar el sushi justo antes de consumir o hasta 8 horas antes, no más que eso ya que es muy importante que cada ingrediente sea fresco y lo menos manipulado posible. Es preferible no guardar en la heladera de un día para el otro debido a que cualquier variación de temperatura que tenga el producto puede alterar algunos de los ingredientes que lo compone, pudiendo transformarse en un alimento no seguro", recomienda Karina Della Valle, gerente operativa de SushiClub.

Dónde pedir delivery de sushi

OSAKA

Osaka acerca su propuesta de Cocina Nikkei, que fusiona los mejores sabores de la comida japonesa y peruana. Sobresalen de su carta los nigiris OSK Style como el Tamago (Salmón, huevo de codorniz, aceite de trufa blanca e ikura), Crispy rice (Tartar de salmón, rocoto ahumado y huevas de pescado sobre shari crocante), Sake Panga (Pinchos de salmón a la parrilla, coriandro y chalaquita de choclo ahumado) el Nigiri Katsu (Ventresca de salmón, ralladura de cítricos y aceite de trufa blanca), el Maki Dos Salmones (Spicy salmón y palta. Por fuera salmón tataki bañado en nuestra salsa Osaka) además de un mix de Rolls, Makis, Hosomakis, Tiraditos, Usuzukuris y Sashimis.

LA CAUSA NIKKEI

El sushi del restaurante La Causa Nikkei se distingue por fusionar los aspectos más deliciosos de la cocina japonesa y peruana. Su propuesta se divide en piezas De Autor, piezas Nikkei y Tablas combinadas con productos de mar frescos y combinaciones de sabores únicos. Este 18 de junio, proponen degustar sus piezas que se ofrecen a precios imperdibles en porciones de 5 unidades para combinar a gusto. Por ejemplo, se destaca el maki rebozado y frito Barranco, relleno de salmón, queso philadelphia, palta y verdeo, coronado con batatas crocantes y bañado en salsa de miel y mostaza (5u $210) y el roll Miraflores, relleno de salmón y queso philadelphia, coronado con mango y bañado en miel de maracuyá (5u $210). Quienes prefieran probar un mix de variedades pueden optar por sus convenientes tablas de 12 piezas a $539 y de 25 unidades a $1149.

SHOUT ASIAN BBQ

En esta nueva etapa, Shout presenta una propuesta basada en una variedad de platos de la cocina asiática. Entre ellos, el Sushi, es una de sus especialidades. Entre los preferidos, el Sakana Fry, elaborado con pescado blanco empanizado, cebolla tempura, kyuri encurtido, salmón y mayo sriracha, el Spicy Maki con langostino furai, palta, negi coronado con mix de mariscos picante y sellado a fuego directo y entre otros el Tempura Maki, con salmón, palta, mayo con salsa de ajo picante, rebozado por fuera y salsa tare.

SUSHICLUB

En SushiClub se puede elegir entre más de 30 variedades cuyo foco está puesto en la calidad –se elaboran solo con ingredientes frescos y tienen una rigurosa política de higiene y seguridad– y sabor: sus diferentes piezas presentan toques cítricos, dulces o agripicantes y un delicioso juego de texturas cremosas y crocantes. Para disfrutar el 18 de junio y durante toda la cuarentena, ofrecen un 35% de descuento en toda la carta para pedidos online con delivery a través de www.sushiclub.com.ar. Ahí se pueden encontrar combinados y porciones de piezas clásicas y de autor, rolls fríos o calientes (rebozados y fritos), geishas, temakis, niguiris y sashimis con los más frescos pescados y mariscos, además de algunas opciones vegetarianas. A su vez, cada día publican promociones especiales en sus redes sociales.

MEDIA NARANJA MARKET – FUTU SUSHI

El mercado virtual Media Naranja Market, que permite hacer todo tipo de compras a un click de distancia, cuenta con una sección especial del restaurante Futu Sushi dedicada a los amantes de este producto. La bandeja Full Salmón ($499), una de las más pedidas, se compone de 5 Golden Roll (palta, philadelphia y verdeo por dentro con láminas de salmón por fuera), 5 rolls Phila (philadelphia y salmón por dentro con sésamo) y 5 New York Roll (salmón y palta por dentro con sésamo); y la bandeja Select ($499) tiene 5 rolls Bs As (relleno de langostino, palta y philadelphia, envuelto en salmón), 5 rolls New York Phila (salmón, philadelphia y palta por dentro con sésamo) y 5 Futurama Roll (relleno de langostino rebozado y philadelphia, cubierto por salsa de mostaza y miel).