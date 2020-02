Sotheby's Nueva York apostó por los Old Masters y vendió 16% más que en 2019: qué obras fueron protagonistas Manhattan es el mejor lugar para el mercado de arte y cada vez lo será más, ante los virus que merodean en China y la equivocada salida de la Unión Europea de los británicos

Sotheby's apostó a una buena venta de Old Masters y también de pintores nacidos en el siglo XIX y vendió un 16% más que el año pasado, recaudando u$s 94 millones. Quince de las obras ofrecidas superaron el millón de dólares y las estrellas de las cuatro ventas fueron las tres pinturas que destacamos en esta columna hace dos semanas.

El Tiepolo de la Virgen del Rosario, ejemplo fabuloso del Barroco Veneciano, superó los u$s 17 millones, triplicando su mayor precio histórico para una obra del autor. El pequeño dibujo en tinta marrón (27 x 27 cm), estudio de Andrea Mantegna, se vendió en u$s 11,6 millones y es el dibujo más cotizado vendido en la historia en los Estados Unidos; en Europa se han vendido otros de Da Vinci y Rafael en mayores sumas. Y un Rubens estupendo llegó a los u$s 7 millones, aunque debo confesar que pensaba que se vendería en más.

'Betsabé', de Gentileschi, la mejor compra

La mitad de las obras vendidas superó su estimación más alta y es impresionante la experiencia de los rematadores, quienes siempre deben armar el catálogo con obras que se vendan bien en primer término para 'calentar' las ofertas; y en esta subasta las primeras obras triplicaron sus bases: sin duda, ese armado es todo un arte. Hace 20 años, en Zaragoza se descubrió un atípico trabajo de Francisco de Goya, donde el personaje era Aníbal Barca, el genial cartaginés.

La obra juvenil del español había recibido una mención en un concurso al que se presentó y se vendió en medio millón de dólares en el 2000; ahora, luego de dos décadas, alcanzó u$s 1,8 millones. El tema en Goya preferido por los coleccionistas son la corridas de toros o bien algún cuadro emblemático, como lo fue el Desnudo de la Condesa de Santa Cruz que fue comprado por el gobierno socialista de Felipe González, previo a su subasta en Londres, en más de u$s 8 millones y hoy está exhibido en el Museo del Prado junto a las dos Majas del autor.

No sé porqué se vendió tan barato el cuadro de Artemisia Gentileschi (1593-1654), 'Betsabé esposa del Rey David y madre del Rey Salomón',que tenía un buen formato (204 x 157 cm), buen estado de conservación y sólo alcanzó los u$s 740.000. La National Gallery de Londres pagó u$s 3,5 millones el año pasado por un autorretrato que estará en la exposición de este año en la isla británica. Personalmente, 'Betsabé' me parece superior. Además, hay menos de un centenar de obras de esta que fuera la mujer más destacada del Renacimiento y que es todo un símbolo de las feministas.

Brueghel el Joven, y un tema favorito de la familia

Se vendió en u$s 2 millones un tema de Kermesse de Pieter Brueghel el Joven, quien con sus hermanos solamente pintaban copias de los cuadros realizados por su padre; y uno de ellos, fuera de serie, está en la Colección de Arte Amalia Lacroze De Fortabat, en Puerto Madero, ¡que cada vez está más linda!

Se completó la venta con una del siglo XIX que no goza de su mejor momento, pero había una obra muy importante de Sir Alfred Munnings, el mayor pintor de caballos de la historia, en mi opinión. La obra había sido un encargue del Aga Khan III, padre del actual, en 1936, era el retrato de uno de sus caballos más ganadores que luego vendió a la familia Whitney, no sólo el Padrillo sino también el cuadro que mide 100 x 130 cm y se vendió en u$s 3,1 millones, siendo uno de sus mejores precios. Un boceto del mismo, que el dueño del semental regaló a su compositor o entrenador, se vendió en bastante más hace dos décadas.

Sir Alfred Munnings, 'el rey de los caballos'

También se vendió una obra de Carl Larsson, uno de los mayores acuarelistas del mundo. La obra del sueco logró colocarse en u$s 430 mil y provenía de la colección del malogrado banquero Edmond Safra. Curiosamente, se vendieron muy bien copias de cuadros famosos, caso de una 'Mona Lisa' realizada en el siglo XVII, que llegó a los u$s 106 mil; y un 'Jardín de las Delicias' de El Bosco, que alcanzó los u$s 119 mil.