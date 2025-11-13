En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 13 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 6413 (La Yeta) y las letras son: D D V Y.
|1°
|6413
|11°
|1089
|2°
|5159
|12°
|6269
|3°
|8330
|13°
|2880
|4°
|6302
|14°
|3136
|5°
|0241
|15°
|0026
|6°
|3516
|16°
|8530
|7°
|6598
|17°
|8871
|8°
|4790
|18°
|2187
|9°
|7117
|19°
|7661
|10°
|0340
|20°
|8167
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 13 de noviembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 13 de noviembre. A la cabeza salió el número 7549 - La Carne.
|1°
|7549
|11°
|4814
|2°
|6989
|12°
|3198
|3°
|1086
|13°
|1031
|4°
|5755
|14°
|8693
|5°
|6868
|15°
|4881
|6°
|4789
|16°
|9194
|7°
|2312
|17°
|7347
|8°
|5051
|18°
|2182
|9°
|2783
|19°
|4239
|10°
|2581
|20°
|1513
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con la yeta?
Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen incontrolables o desafiantes.
Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar adversidades y encontrar soluciones a los problemas que se presentan.
¿Qué significa soñar con la carne?
Soñar con La Carne puede simbolizar deseos y necesidades básicas, así como la conexión con lo físico y lo material. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida cotidiana, como la alimentación, la salud y la vitalidad.
Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad del ser humano. Puede ser un llamado a prestar atención a las emociones y a las relaciones interpersonales, sugiriendo la necesidad de nutrir tanto el cuerpo como el alma.