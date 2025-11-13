¿ A quiénes puede alcanzar la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei? ¿Abarcará solo a los nuevos trabajadores o también impactará sobre las relaciones preexistentes ? ¿Qué aspectos del sistema de relaciones socio-laborales podrían verse trastocados por completo con un proyecto de ley que aspira a encarnar un cambio paradigmático en el mercado del trabajo?

Las preguntas se multiplican al ritmo de las dudas que genera una batería de reformas que el Gobierno deja trascender para medir el termómetro de las reacciones. Aunque no existe un proyecto oficial presentado desde el Consejo de Mayo, en las últimas semanas circuló un borrador con anotaciones de asesores del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que se asemeja bastante a los intentos previos del Ejecutivo libertario con el DNU70/2023 y la Ley Bases además de otros proyectos vinculados de diputados libertarios y aliados.