La empresa Tren Patagónico SA ya habilitó la venta de pasajes para noviembre y diciembre 2026 de su servicio tradicional que une Viedma y San Carlos de Bariloche.

La empresa estatal y el gobierno de la provincia de Río Negro abrieron las boleterías para el trayecto que supera los 800 kilómetros.

El recorrido cruza la provincia de este a oeste y conecta la Costa Atlántica con la Cordillera de los Andes. En el camino, los pasajeros atraviesan la meseta y la estepa patagónica durante unas 19 horas de viaje.

Tren Patagónico: precios para noviembre y diciembre 2026

La empresa fijó un cuadro tarifario que distingue entre residentes rionegrinos y no residentes. Los precios cambian según la categoría elegida: Pullman, Camarote o bandeja automovilera para trasladar el vehículo particular.

En clase Pullman, el pasaje cuesta $ 104.900 para residentes y $ 126.200 para pasajeros de otras provincias. Esta categoría ofrece butacas individuales amplias, climatización frío/calor y asistencia del personal de a bordo.

El camarote cuesta $ 145.900 por cama para residentes y $ 176.300 para no residentes. Cada cabina incluye dos camas marineras, una mesa convertible, espacio para equipaje, mobiliario para ropa y conexión wifi.

Tren Patagónico Crédito: Gobierno de Rio Negro

La bandeja automovilera cuesta $ 176.300 para autos de hasta 1,55 metros de altura. Los vehículos a partir de 1,56 metros pagan $ 243.900. A esos montos, los pasajeros deben sumar el seguro correspondiente.

La empresa aplica descuentos del 20% para jubilados y del 30% para menores de 12 años.

Cuáles son los horarios del Tren Patagónico

En cuanto a horarios, la formación parte de Viedma todos los viernes a las 17 hs y llega a Bariloche el sábado a las 11:53 hs.

En tanto, el regreso sale de Bariloche los domingos a las 17 y arriba a Viedma los lunes a las 12:20 hs.

El tren se detiene en 12 estaciones a lo largo del trayecto:

Viedma

San Antonio Oeste

Valcheta

Ramos Mexía

Sierra Colorada

Los Menucos

Maquinchao

Ingeniero Jacobacci

Clemente Onelli

Comallo

Pilcaniyeu

San Carlos de Bariloche.

Qué servicios ofrece el Tren Patagónico a bordo

El servicio incluye un coche comedor con gastronomía de sabores regionales. Además, la empresa habilita un coche cine durante los fines de semana largos, con proyecciones de películas argentinas y producciones vinculadas con la Patagonia.

La formación también ofrece la categoría Primera Sorefame, con habitáculos para seis personas, asientos acolchados y calefacción central. Las bandejas automovileras completan la propuesta para quienes viajan con su propio vehículo.

El Tren Patagónico en la estación de Bariloche Bariloche Turismo

Cómo comprar pasajes del Tren Patagónico

Para comprar los boletos del Tren Patagónico , los pasajeros pueden ingresar al sitio web trenpatagonicosa.com.ar.

Acá sólo se podrán adquirir los de categoría Pullman. Los mismos pueden comprarse también en forma presencial o telefónica en las estaciones y agencias autorizadas.

Los camarotes y bandejas automovileras sólo se venden por medio de canales presenciales o telefónicos. Los interesados deben gestionar esas reservas en las boleterías de las estaciones habilitadas o en las agencias oficiales.