Una finca de Angaco, en la provincia de San Juan, busca voluntarios interesados en participar de un proyecto de enoturismo, agricultura y turismo rural.

La convocatoria está publicada en la plataforma Workaway, que conecta a viajeros con anfitriones que ofrecen experiencias de intercambio.

A cambio de la colaboración, el establecimiento brinda alojamiento y comidas, en una modalidad que permite combinar el trabajo diario con el tiempo libre para recorrer los alrededores.

Dónde queda la finca de San Juan que busca voluntarios

La propuesta se desarrolla en Angaco, departamento de San Juan, una zona cuya actividad agrícola está fuertemente vinculada con la vitivinicultura.

Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la provincia registraba 39.684 hectáreas cultivadas con vid, distribuidas en 4.241 viñedos para 2024.

De acuerdo con la publicación, el establecimiento que abrió la convocatoria se concentra en el cultivo de la vid y de otros productos de temporada , y busca diversificar su actividad a través del turismo rural y la gastronomía regional. La propuesta también incluye iniciativas vinculadas con la artesanía y la sustentabilidad, con el objetivo de acercar a los voluntarios al trabajo cotidiano.

Durante su tiempo libre, quienes participen podrán recorrer los atractivos naturales y culturales de San Juan.

De hecho, en el departamento de Angaco, se destacan las Cuevas del Quemado y el Complejo Turístico San Expedito, en la localidad de El Bosque.

La finca está ubicada en Angaco, San Juan, y busca voluntarios para colaborar en actividades vinculadas con la vitivinicultura, la gastronomía y el turismo rural. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué tareas deben realizar los voluntarios

Quienes sean seleccionados podrán colaborar en diferentes actividades, de acuerdo con las necesidades del establecimiento y la época del año.

Entre las tareas previstas se encuentran trabajos vinculados con las charas y los viñedos, la jardinería, la carpintería, la construcción y la decoración.

También existe la posibilidad de participar en proyectos creativos y artesanales, así como en actividades relacionadas con la hostelería y el turismo rural.

Qué ofrecen a cambio: alojamiento y comidas

La finca está acondicionando una casa para convertirla en un alojamiento rural destinado a visitantes y voluntarios. Las habitaciones serán compartidas, aunque el establecimiento señala que existe la posibilidad de preparar una habitación privada.

Quienes cuenten con una carpa también podrán instalarse en un espacio habilitado para acampar, que dispone de electricidad.

En cuanto a la alimentación, la propuesta contempla desayuno, almuerzo y cena. Sin embargo, hay un detalle importante: las comidas son preparadas por los propios voluntarios.

El establecimiento también cuenta con conexión a internet limitada y admite más de dos voluntarios al mismo tiempo.

Cuántas horas hay que trabajar y qué requisitos piden

Según los comentarios recientes publicados en Workaway, la colaboración requiere cinco horas diarias, pero la publicación no lo detalla.

La información publicada por el anfitrión establece que la edad mínima para participar es de 23 años. También aclara que no se permiten las drogas ni el consumo excesivo de alcohol.

El español es el idioma principal del establecimiento, aunque la propietaria declara tener un nivel intermedio de inglés. Esto puede facilitar el intercambio con viajeros de otros países que busquen practicar idiomas mientras conocen la cultura local.

Cómo postularse para vivir en San Juan como voluntario

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria en Workaway, donde se encuentran la descripción completa del proyecto, las fotografías del establecimiento, los comentarios de otros viajeros y los datos de contacto del anfitrión.

El perfil figura bajo el nombre Wine and gastronomy experience in a rural area in Angaco, San Juan, Argentina. La plataforma indica una estadía mínima de dos semanas y registra actividad reciente del anfitrión en octubre de 2026.

Antes de organizar el viaje, conviene consultar directamente si hay plazas disponibles para las fechas elegidas, cómo se distribuyen las horas de colaboración, qué comidas y condiciones de alojamiento estarán efectivamente disponibles y cuáles son las tareas previstas para cada temporada.