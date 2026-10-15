El Banco de la Provincia de Buenos Aires confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación un asueto local en Laguna Alsina, en el partido de Guaminí, programado para el viernes 16 de octubre, que afectará las actividades de la entidad y permitirá a ciertos habitantes tener un nuevo fin de semana largo tras el feriado nacional del Día de la Raza.

La confirmación la dio la institución bancaria y fue ratificada por la Resolución 467/2026 que publicó el Gobierno provincial a comienzos de mes, a partir de la cual se declaró no laborables, en el Ministerio de Gobierno, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos municipios correspondientes al mes de octubre de 2026.

¿Por qué hay asueto local el viernes 16 de octubre en Laguna Alsina para la administración pública?

Según confirmó el Banco Provincia a través del calendario de feriados locales que publicó a comienzos de mes, el próximo viernes 16 de octubre será día no laborable en Laguna Alsina por la celebración de su fiesta patronal .

Así, ciertos habitantes de la localidad del partido de Guaminí tendrán un fin de semana largo, con tres días de descanso, por el asueto declarado en honor a Santa Margarita María de Alacoque.

Las resoluciones oficiales de la Provincia establecen esta fecha como una jornada de descanso obligatorio para la administración pública municipal y optativa para el comercio e industria del pueblo.

Banco Provincia no brindará atención al público el viernes 16 de octubre: qué trámites quedan suspendidos

El cierre del Banco Provincia el próximo viernes 16 de octubre en Laguna Alsina, conducirá a la suspensión de algunos trámites que se lleven a cabo en ventanilla o requieran de atención al público.

¿Cuáles son las gestiones que quedan suspendidas durante el viernes 16 de octubre? (Foto: Banco Provincia)

Se trata de aquellas gestiones presenciales tales como:

Compra y venta de moneda extranjera a través de las cajas.

Pagos en efectivo o con cheque que no estén habilitados mediante terminales de autoservicio o canales electrónicos

Apertura de cuentas bancarias (cuando no se realice mediante canales digitales).

Entre otros.

En lo que respecta a los canales digitales y cajeros automáticos, continuarán habilitados para las operaciones que puedan realizarse por esas vías.

¿Dónde queda el Banco Provincia de Laguna Alsina?

Dentro del partido de Guaminí, Banco Provincia cuenta con tres sucursales ubicadas en las siguientes localidades: