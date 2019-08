Mundial de Rugby: un negocio para Japón de al menos u$s 4000 millones

Faltan 23 días para que comience la Copa Mundial de Rugby de 2019, novena edición del este certamen que se disputa cada cuatro años desde 1987. Será el primer Mundial que se juegue en Asia, arrancando el próximo 20 de septiembre y finalizando el 2 de noviembre, con Los Pumas como uno de sus protagonistas.

Japón, el país anfitrión, fijó su proyección turística al deporte, y uno de las primeras pruebas de fuego será el Mundial de rugby, antesala de los Juegos Olímpicos de Tokyo que se realizarán en 2020.

Los organizadores prevén que el torneo genere un impacto de 437.200 millones de yenes, es decir más de u$s 4000 millones en el país.

Esta estimación comprende el impacto anterior al Mundial y durante la cita, por lo que no contabiliza el negocio que se genere tras el evento como resultado del mismo.

Se espera que los alrededor de 400.000 extranjeros que visiten el país para acudir a algún partido ayuden al gobierno local a alcanzar sus objetivos de expandir el mercado relacionado con el deporte del país.

Este segmento movió 5,5 trillones de yenes (u$s 46.620 millones en 2015), y la previsión es que crezca hasta 10 trillones de yenes (u$s 84.760 millones) en 2020; y hasta 15 trillones de yenes (u$s 141.000 millones) en 2025.

Takayuki Katsurafa, vicepresidente del departamento de planificación regional del Banco de Desarrollo de Japón, comentó a medios locales que "la clave es si Japón puede ofrecer servicios atractivos a los viajeros extranjeros para que se queden en el país y gasten más", según relevaron en el sitio especializado Palco23.

El directivo añadió que "existe una barrera idiomática, y los extranjeros suelen tener una imagen de que Japón es propenso a los desastres naturales y, por lo tanto, inseguro".

Con el Mundial de rugby y la organización de los Juegos Olímpicos, el país quiere revertir esta imagen y proyectarse al mundo como un destino turístico cultura y de entretenimiento.

El sistema de adquisición de tickets es similar al de los mundial de fútbol de la FIFA. Hay que registrarse y aplicar con mucho tiempo de anticipación para las diferentes ventanas de venta.

La expectativa alrededor de la primer Rugby World Cup en Asia se convirtió en mas de 1,5 millones de aplicaciones para las entradas, con la demanda superando la oferta durante las fases iniciales de aplicación prioritaria para equipo y estadio, familia de rugby y amigos y ciudad anfitriona.

Los organizadores del torneo Japan Rugby 2019 apuntan a un total de 1,8 millones de entradas vendidas en todos sus programas.

Los partidos mas populares son aquellos en los que participan Japón, Nueva Zelanda, Inglaterra, Francia y Sudáfrica. La demanda es fuerte para la experiencia insignia de las Webb Ellis Suites en el International Stadium, Yokohama, donde existe lista de espera.

Según el sitio de la UAR, Japón será el lugar donde estar en septiembre, octubre y noviembre del 2019 por lo que la demanda de paquetes turísticos oficiales con entrada, de las 21 agencias de viaje oficiales ha sido fuerte, lo que llevó al STH Group Ltd a incrementar en 20% su pronóstico de venta a simpatizantes que comprarán paquetes exclusivos.

Las localidades para el debut de Los Pumas ante Francia el 21 de septiembre, si se consiguen, valen oficialmente entre u$s 285 y u$s 65 dependiendo de la Categoría. Mientras que en reventa se piden precios que van desde u$s 100 la más económica hasta los u$s 450 la más cara.

Los paquetes que se venden en agencias oficiales van de los u$s 1800 a los u$s 5000, pero no incluyen los pasajes, con lo que el costo puede duplicarse.