Los 3 consejos de Harvard para quienes odian su trabajo

La triste realidad es que no existe el trabajo perfecto. Ya sea porque aceptaste el puesto porque necesitabas el dinero, o porque lo que empezó muy bien después se transformó, o porque la cultura de la empresa cambió durante la pandemia y ya no te sentís cómodo, hay muchas razones que pueden hacerte querer renunciar. Pero, como siempre, decirlo es más fácil que hacerlo y tal vez no esté dentro de tus posibilidades dejar ese puesto.

"Si no puedes estar en el trabajo que amas, ama el trabajo en el que estás", recomienda, entonces, Lindsey Pollak, autora de varios bestsellers y experta en construcción de carrera en un artículo que publicó en Harvard Business Review.

Lo que la experta plantea es que no importa cómo o por qué llegaste a tu trabajo o cuánto tiempo planeas quedarte, podés convertir cualquier puesto en una parada valiosa en tu viaje profesional y usarlo como un trampolín hacia tu próxima oportunidad. Con una aclaración importante: si tu trabajo es puramente tóxico, probablemente deberías hacer lo que puedas para irte lo más rápido posible.

El truco para convertir cualquier trabajo en uno excelente es desviar tu enfoque de los aspectos del rol que no te gustan y, en cambio, poner energía en las oportunidades que tu trabajo puede brindar. Aquí hay tres formas de aprovechar al máximo un trabajo que no te gusta:

1. Desarrollo de habilidades: armá tu CV y trabajá en tus habilidades para posicionarte para tu próxima oportunidad

Según Pollak, hay que considerar las formas en las que podés convertir tu trabajo actual en un "plan de estudios" de crecimiento que ayudará a mejorar tus perspectivas de carrera en el futuro.

Por ejemplo, si querés ascender a un puesto gerencial en tu próximo trabajo, aprovechá a tomar nota de las acciones y características que te gustan y las que no gustan de tu jefe actual, y levantá la mano para cualquier oportunidad de demostrar liderazgo. Y, por supuesto recomienda aprovechar al máximo los programas de capacitación gratuitos que ofrecen las empresas.

2. Construcción de relaciones: conocé mentores y profundizá las relaciones profesionales

Cada trabajo ofrece una oportunidad para construir tus conexiones profesionales y expandir tu red. Incluso si cambias de industria en el futuro, nunca sabés cómo tus contactos actuales podrían estar conectados con personas en otros campos.

La experta recomienda inscribirse en cualquier programa formal de tutoría o creación de redes que ofrezca tu empresa actual, como eventos con mentores o creación de redes rápidas.

"Una de mis reglas generales cuando trato de aumentar mi negocio o mejorar mi perfil es "predeterminar sí" cada vez que me invitan a un evento profesional. Esta es una excelente manera de expandirse más allá de su grupo actual de amigos y colegas de trabajo. Si querés conocer gente nueva y lograr cosas nuevas, debés colocarte en situaciones nuevas", menciona.

3. Crecimiento personal: dejá que el trabajo te ayude a construir tu autoconocimiento y crecer personalmente

A veces aprendemos más sobre nosotros mismos en situaciones imperfectas que en situaciones aparentemente ideales, menciona Pollak. Navegar por un trabajo que no es excelente puede ser una excelente manera de aumentar tus habilidades en agilidad, resiliencia, ingenio y más.

Tal vez puedas buscar oportunidades para experimentar con un trabajo que nunca antes probaste y ver cómo podría afectar tu confianza en vos mismo. Tal vez puedas desarrollar una práctica de meditación de atención plena que se quedará con vos mucho después de que este trabajo esté en el espejo retrovisor. O tal vez has estado tan enfocado en tu carrera en trabajos anteriores que descuidaste un pasatiempo que podrías volver a tener en tu calendario.

Lo más importante es que tomes medidas proactivas para controlar tu propia felicidad y perspectivas futuras. La elección de convertir cualquier trabajo en un gran trabajo está firmemente en tus manos.