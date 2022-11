Estée Lauder comprará Tom Ford, una de las marcas de belleza más valiosas, y cierra un acuerdo millonario

La firma de cosmética Estée Lauder acordó comprar Tom Ford por US$ 2800 millones, lo que representa el acuerdo más grande de la historia de la compañía con sede en Nueva York.

Según informó Bloomberg, ahora Estée Lauder tiene cuenta con la licencia para vender las líneas de fragancias y belleza de Tom Ford, pero cuando se concrete el acuerdo pasará a ser la dueña de la valiosa marca.

Así, Estée Lauder pasará a tener la marca y toda su propiedad intelectual, y el acuerdo se financiará con efectivo, deuda y US$ 300 millones en pagos diferidos, mientras que otros US$ 250 millones provendrán del fabricante de anteojos Marcolin SpA, cuya licencia actual con Tom Ford se ampliará, según comunicaron.

Tom Ford también extenderá su licencia a largo plazo para moda, accesorios y productos similares para hombres y mujeres al socio actual Ermenegildo Zegna por 20 años. El acuerdo viene con una renovación automática de 10 años si se alcanzan las condiciones mínimas de rendimiento. La casa de moda italiana Zegna también es propietaria de la marca Thom Browne y los ejecutivos han dicho que quieren expandirse aún más en los EE. UU. luego de que la compañía saliera a la bolsa de Nueva York el año pasado.

Según consignó Bloomberg, el fundador homónimo de la marca, Tom Ford, pasará a tener el cargo de "visionario creativo" una vez que se cierre el acuerdo y hasta fines de 2023, mientras que el presidente Domenico De Sole permanecerá como consultor durante el mismo tiempo. Los ejecutivos de Estée Lauder dijeron que el acuerdo de licencia existente con Tom Ford genera casi US$ 1000 millones en ingresos para la empresa cada año y que el acuerdo vence en 2030. En ese momento, el acuerdo tendría que renegociarse, un riesgo que Estée Lauder evita con esta adquisición.



La compra "fortalecerá los planes de crecimiento para Tom Ford Beauty", dijo el director ejecutivo de Estée Lauder, Fabrizio Freda, en un comunicado. "También ayudará a impulsar nuestro impulso en la prometedora categoría de belleza de lujo a largo plazo".



Las fragancias de Tom Ford se venden por US$ 500 la botella de 100 mililitros, según el sitio web de la marca. Es probable que las unidades de anteojos y belleza de la marca sean las divisiones más rentables, según Flavio Cereda, analista de Jefferies. La decisión de Estée Lauder de invertir en fragancias se produce cuando el mercado se expande y alcanzará un tamaño de casi US$ 48.000 millones para 2027, en comparación con una estimación de US$ 33.500 millones el año pasado, según el estudio de mercado IMARC Group.