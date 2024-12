De qué se trata la práctica que trae beneficios físicos y recibe a más de un millón de turistas al año

Es una de las actividades deportivas que mantiene un alto nivel de convocatoria desde hace más de quince años. El running en la Argentina ya tiene historia y a las tradicionales carreras de calle, que se realizan en las principales ciudades alrededor del país se suman las de trial running que alcanzan lugares impensados en todo el territorio nacional.

Dentro del amplio espectro de estas últimas, las que se realizan en Parques Nacionales o Provinciales merecen una mención especial por la experiencia inolvidable que representa realizar este tipo de pruebas inmersos en la majestuosidad de la naturaleza, en sectores protegidos.

Gabriel Piotto es arquitecto, tiene 61 años, vive en la ciudad santafecina de Rosario y asegura ser un asiduo corredor de carreras de trial. Por su trabajo como uno de los socios de Solo Lofts, una propuesta hotelera en El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz, tiene un vínculo especial con esta zona, su gente, su paisaje y con el trail running. Tal es así que, en octubre pasado, participó de la primera edición de la Ultra Fitz Roy, un desafío de trial running que recorre distintos senderos de dicho cerro y una parte se sumerge en el Parque Nacional Los Glaciares.

"Suelo correr este tipo de carreras y estoy bastante vinculado a El Chaltén por cuestiones laborales, para mí fue una carrera realmente especial en uno de los pocos lugares tan emblemáticos y únicos del país. Realmente, creo que si tenés la posibilidad de correr en un lugar así no te lo podés perder", explica Piotto.

En cuanto a la experiencia sostiene que estas competencias en entornos naturales representan un desafío porque hay que ser muy respetuoso del lugar. "Se trata de un lugar muy sensible y creo que la organización tuvo en cuenta eso y se propuso dejar la menor cantidad de marcas posible, se trató de usar los senderos ya existentes para evitar realizar nuevas marcas y donde había algún tipo de duda en el recorrido, siempre había un banderillero que indicaba por dónde ir en función de las diferentes distancias. Además, la carga de corredores no fue grande, de manera que se respetó mucho el ambiente", advierte.

Para el arquitecto, correr con la vista al cerro Fitz Roy y al Cerro Torre y luego llegar al punto panorámico con una vista del paisaje que describe como increíble fue algo fantástico.

La Ultra Fitz Roy no tiene senderos súper técnicos, aunque sí con subidas y bajadas típicas de El Chaltén.

Tal como explica Tomás Aguiló, director del Ultra Fitz Roy, que se realiza en El Chaltén, en el Parque Nacional Los Glaciares, se trata de un lugar muy visitado que recibe aproximadamente un millón de turistas al año entre extranjeros y locales. "En cuanto a la carrera decidimos hacerla en octubre porque es una época de transición entre la temporada alta y baja y por el clima primaveral que resulta ideal para este tipo de competencias", asegura.

Aguiló es oriundo de la ciudad rionegrina de Bariloche, pero vive en El Chaltén hace unos veinte años. Escalador, corredor, esquiador, decidió ponerse del lado del organizador para realizar esta convocatoria que nació este año y reunió a 450 corredore s que realizaron el desafío el 19 de octubre pasado. "Sentimos que el Parque Nacional es nuestro patio de juego, el fondo de casa. Y esta propuesta se trata de una nueva forma de turismo amigable y sustentable con la naturaleza y con la sociedad", señala.

En ese sentido, asegura que esta carrera representó una inyección de visitantes para la zona ya que durante el lapso de tres o cuatro días a los corredores que se inscribieron a la carrera se sumaron familiares y amigos que recorrieron y disfrutaron como turistas.

"Todo el pueblo abrazó el proyecto, trabajaron restaurantes, hoteles, comercios, a los que se sumaron unas 80 personas que lo hicieron en la organización de la carrera para que todo saliera la mejor manera posible y que todos se llevan una linda experiencia", dice el director de Ultra Fitz Roy. Y agrega que, desde un primer momento se eligió realizar un evento pequeño para que el impacto ambiental fuese escaso, asimismo, sostiene que la conservación es uno de los pilares de la organización que dirige y que " luego de esta primera edición quedó demostrado que el impacto ambiental fue nulo mientras que el socioeconómico fue altísimo ".

En cuanto a la carrera en sí, sostiene que el recorrido de los deportistas se realiza en sendas de montaña, particularmente las de El Chaltén están muy marcadas por la visita frecuente de turistas durante tantos años lo que las hace cómodas. Según explica, se trata de sendas muy marcadas, asentadas que resultan buenas para correr.

"Si bien por el entorno montañoso hay muchas subidas y bajadas, en general, son cómodas para la actividad". Y aclara que el Ultra Fitz Roy convoca a todo tipo de corredores, desde expertos hasta intermedios y también a aquellos que debutan. No es un terreno súper técnico, hay carreras en la Argentina que son más técnicas, con sendas un poco más incómodas, pero este no es el caso. Si bien puede parecer un destino difícil, las sendas son fáciles, entonces es una carrera súper inclusiva", agrega.

Una experiencia indescriptible

Mariano Álvarez, director de Aconcagua Ultra Trail, de Patagonia Run y de Spartan Trail, unidad de negocios de trail run de Spartan Race, tiene amplia experiencia en la organización de carreras de trail. Respecto al Aconcagua Ultra Trail sostiene que la edición 2025 será la séptima, ya que si bien comenzó en 2017, las de 2021 y 2022 se cancelaron debido a la pandemia.

Para este nuevo encuentro se esperan unos 1000 participantes, que representan un gran crecimiento respecto a las 200 iniciales . Según sostiene, se trata de una carrera distinta por varias razones, "primero es la única que se hace dentro del Parque Provincial Aconcagua, siendo Aconcagua la mayor altura del mundo fuera del Himalaya, lo cual la convierte en una carrera absolutamente única", explica y advierte que tener la posibilidad de realizar este tipo de actividad física dentro de este parque es algo realmente especial.

La Aconcagua Ultra Trail se corre de día y de noche y se tiene una de las imágenes más impactantes de la pared sur de la montaña.

La segunda gran diferencia es que suman las dificultades propias del trail que tienen que ver con las distancias y la altimetría. "El desnivel acumulado tanto hacia arriba o hacia abajo que tienen las carreras de trail, el tipo de terreno y el clima, son las características propias de este tipo de eventos, a lo que se suma la altitud. Hay que tener en cuenta que, habitualmente, en nuestras carreras en la Patagonia, por ejemplo, se corren en alturas que no superan los 2.000 metros, mientras que en esta competencia hay tramos que alcanzan los 4.500 metros. Entonces ya tenés una nueva dificultad que es la altura y eso requiere que tengas alguna estrategia para poder superar los inconvenientes que plantea", asegura Álvarez.

En tanto que aclara que la carrera está orientada a cualquier corredor de calle o de trail, sin embargo, en el caso de los primeros siempre se sugiere empezar por distancias más cortas para testear la experiencia del trail, por ejemplo, una carrera de 15k, debido a que hay que considerar que todo lo que es muy sistemático y muy cíclico en la calle en el caso de las carreras de montaña funciona de una manera completamente diferente.

" Y para los corredores de trail que debutan hay que decir que es muy cómoda con muy pocos aspectos técnicos , como tener que usar pies y manos o tener que agarrarse de una cuerda o la exposición a precipicios, ese tipo de cosas no las van a encontrar, por lo que la preparación habitual es suficiente. Sí aconsejo venir unos días antes y aclimatarse a la altura porque para quien entrena en el llano y no está acostumbrado, de pronto, el cuerpo le puede exigir un poco más que lo habitual", agrega.

A la vez que reconoce que la experiencia de correr en un entorno natural como el Parque Aconcagua, es una experiencia absolutamente fascinante. Álvarez cuenta que se corre tanto de día como de noche y que debido a la altura se pasa por diferentes climas, además de correr con una de las imágenes más impactantes de la pared sur de Aconcagua.

"No se puede relatar, es una experiencia para vivirla y disfrutarla. Además, para los corredores resultan eventos muy educativos en los que aprende a valorar los lugares protegidos y se entiende el por qué necesitan cuidado y protección. Entonces, luego de que vive esta experiencia se convierte en un defensor acérrimo de la pureza del lugar, de respetar a la montaña, conoce la solidaridad con otros corredores. Por ejemplo, un corredor de montaña nunca va a dejar a otro corredor de montaña en problemas sin auxiliarlo, son experiencias extraordinariamente formativas", dice. Y agrega que estas carreras, tanto la de Aconcagua Ultra Trail como la de Patagonia Run, que tiene lugar en el Parque Nacional Lanín, son económicamente importantes para las comunidades locales donde se realizan porque siempre conllevan un movimiento turístico grande, para Uspallata en el caso de la primera, y para San Martín de los Andes en el caso de la segunda. Por otra parte, sostiene que en cuanto al impacto ambiental dado el compromiso de organizadores y corredores y sus familias no se considera negativo.

Otra de las propuestas de running en este tipo de entornos es la Talampaya Run que se tiene lugar en el Parque Nacional homónimo ubicado en la provincia de La Rioja. Esta se realiza desde 2023 y tiene un cupo limitado de 400 competidores, en 2025 tendrá lugar del 11 al 13 de abril y se podrá participar en diferentes distancias. Según cuenta Jaime Páez, técnico universitario en turismo, guía del Parque Nacional Talampaya y organizador de esta carrera, está pensada para corredores tanto para principiantes como para aquellos de élite o ultamaratonistas.

Talampaya Run está pensada para principiantes y corredores de élite.

"Quienes se suban a este desafío van a poder vivir la experiencia única de correr por un área protegida, ocasión para vivir la experiencia maravillosa de hacer deporte en este entorno natural y, a la vez, pasar cerca de la fauna autóctona como guanacos, ñandúes, liebres o maras, incluso se pueden ver cóndores volar, realmente es algo inolvidable", sostiene.

En cuanto al impacto en la naturaleza de esta actividad asegura que es mínimo, dado que los corredores se ajustan a un reglamento estricto de preservación del ambiente donde corren y a su vez la organización realiza un seguimiento. Al igual que sucede con este tipo de certámenes se produce un impacto económico y sociocultural ya que los competidores se multiplican por tres, de manera que un promedio de 1500 personas durante cuatro días visitará la zona y activarán la actividad económica.

En cuanto a la repercusión que tienen este tipo de carreras en estas áreas protegidas, fuentes de Parques Nacionales aseguran que su visión es abrir los parques al turismo de manera que la gente los conozca y pueda disfrutar de las maravillas naturales que proponen. "La idea es lograr que la gente visite más los Parques Nacionales o Provinciales, y actividades como estas carreras de trail son la manera. Esta administración está abierta a recibir todo tipo de propuestas del sector privado y de organizaciones para poder hacer cosas como estas, porque nos encantan", aseguran.

Cómo prepararse

Las carreras de trail requieren de una preparación especial de cuerpo y mente previos para lograr que la experiencia sea positiva. Para Franco Paredes Reyes, profesor de Educación Física, diplomado en neurociencias aplicadas al deporte y entrenador de trail running, una carrera de este tipo apunta a toda persona principiante o experimentada que acepte el desafío de llevar su cuerpo a lugares únicos, pasando por senderos, filos, cañadones, cumbres y arroyos con tracción a sangre, corriendo y caminando, para llegar a lugares que de otra forma no se podría llegar.

"También para los que aceptan la responsabilidad de cuidar a la naturaleza, buscando generar el menor impacto posible como atleta y como organización. Como así también el compromiso de llegar de la mejor forma física y mental, con las herramientas necesarias para cumplir el objetivo de una forma saludable y óptima", asegura Paredes Reyes que se consagró tres veces mundialista con la Selección Argentina de Trail y Ultra Trail, en tanto que aclara que las carreras de trail necesitan una preparación especial como cualquier deporte de endurance.

Pero además de una preparación en cuanto a cargas de entrenamiento se suma la complejidad del tipo de circuito, de la tecnicidad, del tipo de clima, del material necesario y las herramientas motrices para poder cumplir el objetivo.

En tanto que sostiene que las carreras de Trail tienen un abanico muy amplio de distancias, desde Kilometro Vertical que son 5 km con 1000 DN+ (desnivel positivo), a Ultra Trail que son distancias superiores a los 50 KM con desniveles variados. En cuanto a la preparación, el tiempo dependerá del atleta, de cómo asimile las cargas, el perfil de lesividad que tenga, la disponibilidad horaria y del objetivo que se proponga en cuanto a distancia y a ritmos de carrera . Sostiene que, generalmente, entre tres y seis meses suele ser el promedio para un atleta de nivel intermedio. Mientras que para corredores elite se suele gestionar el calendario con 8 a 12 meses de anticipación buscando siempre carreras objetivo, carreras secundarias y carreras de entrenamiento.

"En estos últimos años, principalmente post pandemia hubo un crecimiento exponencial del deporte que nos encuentra con mucha gente que se quiere adentrar al trail sin siquiera haber pisado una montaña en su vida. Sumado a las redes sociales que nos llenan de información, que muchas veces es errónea o fuera de contexto. En sí, lo primero que le recomendaría es que no busquen objetivos por distancia sino más bien por intensidad o experiencia", señala.

Entonces cuando cierta distancia no la puedan mejorar en intensidad o la hayan experimentado varias veces recién ahí se puede plantear pasarse de recorrido. Por otro lado, sugiere exprimir al máximo la distancia en el sentido de conocerse bien en aspectos no solo físico o mecánicos sino de nutrición, hidratación, logística, estrategia, mental, entre otros. "En un paralelismo básico, es como salir de viaje y no cargar nafta (alimentación) y que no tenga agua la bomba de agua (hidratación). Quizás de estas dos si te quedás sin nafta, al auto (atleta) a priori no le pase nada, solo que deje de andar, pero si nos quedamos sin agua, el auto (atleta) se funde y/o pone en riesgo su salud", dice.

A la vez que aclara que, tanto la alimentación como la hidratación implican mucho de prueba y error, se busca encontrar la fórmula exacta que le sirve a tal o cual corredor para cierta distancia y para cierto tipo de clima. "Por eso siempre recomiendo el asesoramiento especifico con nutricionistas, que los puedan guiar y hacer cada kilómetro no solo más rápido, sino y por sobre todas las cosas más seguro", advierte. A su vez, detalla que el entrenamiento va a rendir en función a la nutrición que tengamos.

"A mejor nutrición mejores adaptaciones, más energía, menos lesiones, mejor recuperación y mejores resultados. Hay que evitar guiarse únicamente por las redes sociales. O por al menos chequearlo con fuentes confiables. Veo que hay muchos consejos para mejorar en pocos pasos o las recetas mágicas, o los atajos. Recuerden siempre que es un deportivo cíclico donde lo único verdadero y real para generar aprendizajes motrices es la repetición, la experiencia y el tiempo entrenando o compitiendo", agrega.

Un bálsamo para el cuerpo y para la mente

Hacer deporte en la naturaleza trae múltiples beneficios tanto para la salud física como para la mental. Para Paredes Reyes, los beneficios del trail running son infinitos tanto a nivel físico como mental, pero en la sociedad de hoy en día se ve principalmente cómo la salud mental, el control del estrés, el aumento de la autoestima, o la conciliación del sueño entre otros factores son los principales beneficiados. Esto está acompañado de una mejora del estado físico general que nos permite reducir la probabilidad de tener accidentes cerebro vasculares, diabetes, obesidad, entre otras enfermedades.

Por su parte, Aguiló sostiene que lo primero a tener en cuenta sobre los beneficios de hacer deporte en la naturaleza es que, por empezar, correr, trotar, caminar es muy saludable. Todo lo que tenga que ver con mantenernos activos y evitar la vida sedentaria es positivo para la salud. Por otra parte, considera que la conexión que uno genera en la naturaleza es única y genera beneficios físicos y mentales.

"Con estas carreras uno tiene la posibilidad de trazarse un objetivo que puede tomar como una superación personal. A la vez que tiene un destino por visitar, en ese sentido creo que los argentinos no somos conscientes de los recursos naturales que tenemos. Tuve la posibilidad de viajar al exterior, pero sigo eligiendo Argentina", finaliza.

Sin duda, el deporte en un entorno natural como los Parques Nacionales o Provinciales alrededor del país son una ocasión única para conectar con la naturaleza, siempre con la responsabilidad del cuidado y el objetivo de vivir estas experiencias al máximo.

Competencias que tendrán lugar el próximo año

Aconcagua Ultra Trail: 21 y 22 de febrero 2025, Los Penitentes, Mendoza. Parque Provincial Aconcagua. Distancias: 6k, 15k, 25k, 42k, 50k, 70k, 90k. Valores: 6K $78.645; 15K $ 119.595; 25K $ 216.195; 42K $ 321.195; 50K $ 335.895; 70K $ 351.645; 90K $ 398.895. Más info: https://aconcaguaultratrail.com/

Patagonia Run: 9, 10, 11, 12 y 13 de abril 2025, San Martín de los Andes, Neuquén. Parque Nacional Lanín. Distancias: PR Vertical, 10k y 21k, 42k, 100 millas y 110k, 70k. Valores: 10K $ 159.500; 21K $ 315.500; 42k $ 430.500; 100 millas $ 675.000 y 110k $ 574.500; 70k $ 516.500; PR Vertical $ 128.000. Más info: https://www.patagoniarun.com/

Talampaya Run: 11, 12 y 13 de abril de 2025; los dos primeros días en Embalse Villa Unión y el tercero en Parque Nacional Talampaya, La Rioja. Distancias: 100 millas, 60 millas, 42k, 21k, 12k. Valores: 100 millas, $ 547.000,00; 60 millas $ 457.000,00; 42k $389.000; 21k $218.000,00; 12k $190.000,00. Más info: https://talampayarun.com/

Maratón del Fin del Mundo: 20 de abril 2025 en Ushuaia Parque Nacional Tierra del Fuego. Distancias: 10k, 21k y 42k. Más info: https://ushuaiarun.com/la-carrera/.

Ultra Fitz Roy: 25 de octubre 2025, El Chaltén, Santa Cruz. Parque Nacional Los Glaciares. Más info: https://ultrafitzroy.com.ar/