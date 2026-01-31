La Transit Custom Nugget se destaca por su capacidad de adaptarse a diversas necesidades, ofreciendo un espacio funcional y acogedor. Su diseño innovador permite maximizar el uso del espacio, garantizando que cada viaje sea una experiencia placentera y memorable.

Ford ha presentado la nueva generación de la Transit Custom Nugget, una furgoneta camper diseñada para viajes prolongados y experiencias familiares. Este modelo, que se encuentra disponible en España, está completamente equipado y fusiona confort, tecnología y versatilidad, posicionándose como una opción ideal para aquellos que desean disfrutar de la comodidad del hogar mientras exploran nuevos destinos.

Este vehículo es una opción atractiva para quienes valoran la calidad y el confort en sus desplazamientos, convirtiéndose en un aliado perfecto para aventuras familiares.

Ford lanza su furgoneta camper ideal para viajes largos: la van está totalmente equipada con ducha, cocina y colchón (foto: archivo).

Con capacidad para cinco pasajeros en viaje y cuatro en descanso, la Nugget es perfecta para rutas largas

La incorporación de la nueva versión híbrida enchufable, junto a la tradicional gama diésel, refuerza la apuesta de Ford por la innovación y la eficiencia.

De esta forma, el modelo no solo se adapta a diferentes necesidades de conducción, sino que también aporta un enfoque más sostenible para los viajes.

Su interior ha sido optimizado con mayor espacio de almacenamiento, zonas multifuncionales y equipamiento pensado para hacer más cómoda la vida a bordo.

Ford Transit Custom Nugget: opciones de motorización y eficiencia

La nueva Ford Transit Custom Nugget ofrece una gama de motorizaciones que se adaptan a las variadas preferencias de los conductores:

Motor diésel EcoBlue 2.0 de 170 CV .

Caja de cambios automática de 8 velocidades o alternativa manual.

Nueva versión híbrida enchufable (PHEV) con 233 CV .

Autonomía de 50 kilómetros en modo eléctrico .

Sistema diseñado para ofrecer eficiencia y potencia en trayectos urbanos y de larga distancia.

Ford Transit Custom Nugget: descubriendo su diseño pionero

La Transit Custom Nugget se distingue por un diseño que prioriza la funcionalidad y el confort, incorporando elementos que enriquecen la experiencia en carretera: