Muchos usuarios observan que su conexión WiFi presenta una velocidad inferior a la habitual, lo que les lleva a sospechar que podría haber un uso no autorizado de su red.

Aunque la situación puede parecer compleja, existen diversos métodos sencillos para detectar intrusos y fortalecer la seguridad de su conexión doméstica.

WiFi: la forma más sencilla de identificar intrusos

Una alternativa para verificar si hay intrusos en tu red es utilizar apps o programas que muestran los dispositivos activos en tu WiFi.

Plataformas como Fing, Who’s on My WiFi o el verificador de routers de F-Secure permiten identificar equipos extraños y enviar alertas ante posibles intentos de hackeo.

También puedes acceder directamente a la configuración de tu router. Allí, en la sección de "Dispositivos conectados“, verás una lista con las direcciones MAC (identificadores únicos). Si aparece algún nombre o código que no reconozcas, es señal de que alguien está aprovechando tu conexión sin permiso.

Una manera práctica de descubrir si alguien usa tu WiFi sin autorización es observar el router. Si apagas todos los dispositivos conectados -como celulares, tablets o televisores inteligentes- y la luz de actividad sigue parpadeando, probablemente haya un equipo desconocido conectado.

Aunque este método puede ser útil, no siempre resulta eficaz si en casa hay electrodomésticos o aparatos que se conectan automáticamente, como cámaras de seguridad o asistentes de voz.

Estrategias eficaces para proteger tu WiFi

Si confirmas o sospechas que hay un intruso, lo primero que debes hacer es cambiar la contraseña del router. Utiliza una clave fuerte, que contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Además, es recomendable modificar el nombre de la red (SSID) para que no revele la marca o el modelo del equipo y activar el cifrado WPA2 o WPA3, que proporcionan una protección más avanzada contra ataques externos.

Otra medida importante es desactivar el WPS, una función que facilita la conexión rápida, pero que también puede abrir una puerta a vulnerabilidades. Revisar periódicamente los dispositivos conectados y mantener el firmware del router actualizado también contribuye a prevenir problemas de seguridad.

Cómo descubrir quién está conectado al WiFi de mi casa: fácil y rápido.

La ubicación del router es fundamental para disfrutar de una conexión estable y veloz. Se recomienda situarlo en una zona central y elevada del hogar, alejado de paredes gruesas, espejos o electrodomésticos que puedan interferir con la señal.

Si resides en una casa de varios pisos, colocarlo en el nivel intermedio ayuda a distribuir la señal de manera más uniforme. Evita rincones o muebles cerrados: los espacios abiertos, como un pasillo o sala principal, permiten una mejor dispersión del WiFi.