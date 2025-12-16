Ni lavandina ni detergente: el truco para eliminar las manchas de humedad del baño sin químicos. (Fuente: Archivo)

Las manchas de humedad representan mucho más que un problema estético en las paredes del hogar. Funcionan como señal de la aparición de hongos y moho, dos factores que pueden afectar la salud de quienes viven en la casa. Por eso, resulta fundamental atenderlas a tiempo con productos adecuados que no aumenten el impacto negativo de los químicos sobre las bacterias.

En este contexto, existe un ingrediente natural reconocido por su eficacia para limpiar superficies y eliminar la humedad sin riesgos para la salud. ¿Cuál es?

¿Cuál es el ingrediente de limpieza más eficaz para eliminar la humedad de las paredes?

El bicarbonato de sodio se posiciona como la mejor opción para eliminar manchas de humedad sin químicos agresivos. Su capacidad para neutralizar olores y absorber bacterias lo convierte en una herramienta ideal para mantener las paredes limpias y libres de moho.

El bicarbonato es ideal para eliminar el moho y reducir el olor. (Fuente: archivo)

A diferencia de la lavandina o el cloro, el bicarbonato no contiene componentes dañinos para las vías respiratorias y no produce efectos secundarios a largo plazo, por lo que ofrece una alternativa más segura dentro del hogar.

¿Cómo eliminar la humedad del baño?

La forma más eficaz consiste en utilizar una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Para aplicarla:

Colocar una buena cantidad de bicarbonato en un recipiente amplio.

Añadir vinagre de manera gradual hasta provocar una reacción espumosa similar a una erupción. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea.

Distribuir la preparación sobre la superficie con un cepillo de cerdas suaves y dejar actuar durante 30 minutos . Repetir el proceso una segunda vez si se busca un resultado más profundo.

Retirar los restos con un paño apenas humedecido y permitir que la pared se seque por completo.

Cómo prevenir nuevas manchas de humedad

La mejor prevención consiste en identificar y reparar cualquier fuente de agua que provoque filtraciones o exceso de humedad. Si no existe una causa directa, conviene mantener los ambientes bien ventilados para evitar la acumulación de vapor y humedad en las paredes.