La MetroCard de Nueva York entra en su recta final y, mientras el sistema de transporte acelera el salto al pago sin contacto, el histórico plástico ya empezó a vivir una segunda vida fuera de los molinetes.

En plataformas de reventa como eBay, estas tarjetas —que marcaron a generaciones de usuarios— se comercializan desde valores simbólicos hasta packs pensados para coleccionistas, justo cuando la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) confirmó su retiro definitivo de la venta.

Adiós a la MetroCard: el final de una era en el transporte de Nueva York

Después de más de tres décadas como emblema del metro y los autobuses de Nueva York, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) fijó una fecha clave: el 31 de diciembre de 2025 será el último día en que se vendan nuevas MetroCard.

A partir de entonces, el sistema apostará de lleno por el pago sin contacto, aunque las tarjetas actuales seguirán siendo aceptadas durante parte de 2026.

Este período de transición abrió una curiosa ventana: quienes quieren conservar una MetroCard como recuerdo, o incluso revenderla, ya encontraron un mercado activo en internet.

MetroCard: cuánto piden por la tarjeta histórica

En eBay, la MetroCard se transformó en un objeto buscado. A fines de 2025, los precios publicados muestran un rango amplio:

MetroCard sin saldo : desde USD 5 , a lo que se suma el costo de envío.

Publicaciones individuales que rondan los USD 7 por unidad.

Lotes de 10 tarjetas MetroCard: alrededor de USD 29,99, orientados a coleccionistas o revendedores.

Aunque ya no se comercializan oficialmente, la fecha exacta de vencimiento total del sistema aún no fue informada por la MTA, lo que mantiene vigente el interés por estas tarjetas.

Qué reemplaza a la MetroCard: así funciona el nuevo sistema

El reemplazo definitivo llega de la mano del modelo tap and go, una modalidad de acceso rápido que ya opera en la mayoría de las estaciones. Desde 2026, las opciones para pagar el transporte en Nueva York serán:

Tarjetas de crédito y débito sin contacto .

Billeteras digitales desde el celular o smartwatch.

Tarjetas OMNY, que cuestan USD 1, se recargan online o en comercios habilitados y permiten ingresar con solo apoyar la tarjeta.

Según la MTA, esta modernización permitirá un ahorro anual cercano a los USD 20 millones, además de reducir costos operativos y fallas técnicas.

Qué pasa con el saldo restante de la MetroCard

Uno de los puntos que más preocupa a los usuarios es el dinero cargado en las tarjetas antiguas. La MTA confirmó que el saldo no se pierde: podrá transferirse o reembolsarse hasta dos años después de la fecha de vencimiento final.

Para realizar el trámite, los pasajeros deberán acercarse a: