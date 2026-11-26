Buena parte de los argentinos somos víctimas, de manera recurrente, de un impulso que nos cuesta controlar: nos transformamos en pronosticadores seriales. No hay materia que quede afuera de ese pretendido dominio, aunque siempre aparece una complejidad que nos desafía. El clima, uno de los favoritos, este año sumó las interminables alternativas del Súper Niño; el fútbol nos regocijó con el Mundial más largo de la historia (con 48 equipos, prodes para todos los gustos y el sueño eterno de volver a ser campeones) y la economía y la política nos encandilan con un proceso electoral que no necesita bandera de largada para desatar decenas de especulaciones.

Ante un 2027 que llega cargado de incertidumbre, es bueno recordar que detrás de cada duda que nos paraliza, hay una certeza que nos da impulso. Por esa razón, no necesitamos someter a un pronóstico cada decisión que tenemos por delante, sino identificar lo que sabemos que tiene pocas chances de cambiar, y seguir esas huellas.

Las certezas detrás de la incertidumbre

Hay tendencias globales que no van a desaparecer, como el auge de la geoeconomía por sobre la geopolítica. Controlar flujos comerciales se volvió más relevante que dominar territorios. El conflicto en Irán, después de la derrota política que sufrió Donald Trump (su iniciador y principal promotor) puede devolver el precio del petróleo a franjas menos peligrosas pero no al nivel preguerra, por el daño a las infraestructuras de los principales países productores de crudo y GNL. ¿Qué deja en pie este escenario para la Argentina? La demanda de energía proveniente de zonas seguras se volverá el verdadero motor de Vaca Muerta. Su desarrollo no dependerá del RIGI ni del próximo gobierno, sino de los combustibles que requieren Europa, China e India.

La IA generativa llegó para quedarse. Hay un debate global sobre modelos dominantes que todavía nos excede, pero hay que asumir una realidad: los que dan un paso en su dirección ya entendieron que es una herramienta que está lista para convertirse en aliada. Los que se paralizan y desconfían de su impacto, quedarán siempre un paso atrás.

¿La amenaza de la inflación se va a apagar? Difícil que ocurra. Pero después de lo vivido a lo largo de 2026, hay elementos que pueden ayudarnos a mejorar la capacidad de juicio. En nuestro país el repunte de los precios tuvo dos grandes responsables: Trump (el costo de la energía) y el clima (los productos estacionales). Sin esos vectores, la inflación se movió casi siempre en torno a 1,7%. Pero si aún se mantienen, el IPC anual puede navegar en un terreno de entre 20% y 24%.

Lo que ya cambió el escenario

El consumo no volverá a crecer a dos dígitos. No hay empresa hoy que no trabaje en innovación y mejora de rentabilidad como forma de ganar o retener mercados. La transición energética llegó para quedarse. La apertura al mundo también. Después de décadas, la UE dejó de ver al Mercosur como competidor y lo empezó a mirar como proveedor. La puerta está, y solo falta encontrar un cliente que nos haga entrar.

Las encuestas son simples pronósticos, no verdades. Los partidos se juegan (y ganan) adentro de la cancha. La incertidumbre de un año de elecciones presidenciales vale para todos, pero ubicarse en la tribuna o en el césped define las aspiraciones de un equipo. No es poco