En la apertura de mercados de este viernes, 5 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.23%.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco varió -5.90% y en el último año fue -55.48%, mostrando una clara tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 24.39%, superando su volatilidad anual del 20.13%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días pasados, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica un ligero aumento en el valor de la moneda, lo cual puede ser alentador para los exportadores y ahorrar en moneda local.

En los días anteriores, la tendencia había estado fluctuante, pero el dato de 1 sugiere que la relación con otras monedas está mejorando. Este aumento podría reflejar un fortalecimiento de la economía local o cambios en el mercado internacional que benefician al Quetzal.

Analizando esta tendencia, es importante monitorear los factores económicos que podrían estar influyendo en este comportamiento, ya que una tendencia positiva sostenida podría ser señal de un entorno económico más sólido.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

La Suprema Corte falló y no hay vuelta atrás: ahora sancionará a los bancos que llamen para cobrar adeudos y habrá respaldo para estos clientes

Conocé la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026. KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA