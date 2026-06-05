La cotizacióndel Peso dominicano este viernes 5 de junio en Estados Unidos es de 58.21 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.88% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano subió 0.26%, mientras que en el último año cayó 4.60%, señalando mejora reciente pero tendencia anual negativa.

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Conocé la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, que se sitúa en 6.60%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 11.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor de manera constante.

En contraste, si el dato de 1 hubiese sido negativo, esto habría sugerido una tendencia a la baja en la cotización. Sin embargo, la estabilidad actual muestra un mejor panorama económico para el Peso dominicano.

El análisis revela que la tendencia positiva de la cotización del Peso dominicano sugiere una mayor confianza en la economía local y una posible atracción de inversiones.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

La Suprema Corte falló y no hay vuelta atrás: ahora sancionará a los bancos que llamen para cobrar adeudos y habrá respaldo para estos clientes

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Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA