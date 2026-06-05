En la apertura de mercados de este viernes, 5 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,558.76 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.46%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano mostró una variación de -3.25% y en el último año acumuló -7.81%, evidenciando una tendencia bajista reciente en el mercado.

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Conocé la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 20.25%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.16%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha registrado una tendencia positiva en los últimos días. Con un dato de 2, se observa que la moneda ha tenido un aumento en su valor en comparación con lo que se reportó hace dos días.

Este ascenso sugiere que la confianza en la economía colombiana está en aumento, lo que podría implicar un fortalecimiento a largo plazo del Peso frente a otras divisas. Sin embargo, es importante monitorear factores económicos externos que podrían influir en esta tendencia.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

La Suprema Corte falló y no hay vuelta atrás: ahora sancionará a los bancos que llamen para cobrar adeudos y habrá respaldo para estos clientes

Conocé la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026. KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

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