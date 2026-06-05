La cotizaciónde la Libra esterlina este viernes 5 de junio en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.12% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina subió 17.50%, mientras que en el último año la variación fue de 0.46%.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad de la Libra esterlina en la última semana ha sido del 2.61%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 6.23%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una tendencia positiva, acumulando dos días consecutivos de incremento en su valor. Esta alza en la moneda refleja un aumento en la confianza del mercado y puede ser un indicio de buenas expectativas económicas a corto plazo.

En comparación con días anteriores, la estabilidad de la Libra esterlina se ha visto fortalecida, lo que sugiere que los inversores están reaccionando favorablemente a las noticias y desarrollos recientes. Esto podría resultar en un mayor interés en la moneda y potenciales inversiones en el futuro.

Analizando esta tendencia, parece que la Libra esterlina podría continuar en ascenso si se mantienen los factores que impulsan su valorización actual.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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