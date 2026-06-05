En la sesión de apertura de este viernes, 5 de junio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.27 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.1% en relación con el día anterior.

La cotización del peso mexicano mostró una evolución a la baja: registró -0.50% en la última semana y -7.13% en el último año.

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Conocé la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, de 4.11%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 7.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

El Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva hoy, con un aumento en su cotización en comparación con los dos días anteriores. Este comportamiento se traduce en una mejora en el valor de la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.

Este repunte en la cotización sugiere una mayor confianza en la economía local y podría atraer inversiones extranjeras, lo que fortalecería aún más al Peso mexicano en el futuro.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

La Suprema Corte falló y no hay vuelta atrás: ahora sancionará a los bancos que llamen para cobrar adeudos y habrá respaldo para estos clientes

Conocé la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026. KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

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