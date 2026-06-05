En la apertura de mercados de este viernes, 5 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.2%.

La cotización del Euro muestra una tendencia alcista: en la última semana subió 24.49% y en el último año aumentó 13.98%, reflejando un impulso reciente sobre la evolución anual.

El ‘apocalipsis cuántico’ financiero: ¿Qué pasará con tu dinero si la banca mexicana ignoran esta amenaza?

Conocé la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 1.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.10%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica un incremento respecto a los días pasados. Este aumento sugiere una recuperación del Euro frente a otras monedas en el mercado.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que implicaría un debilitamiento de la moneda. La tendencia actual podría ser un indicio de la confianza en la economía europea.

El ‘apocalipsis cuántico’ financiero: ¿Qué pasará con tu dinero si la banca mexicana ignoran esta amenaza?

Conocé la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

La Suprema Corte falló y no hay vuelta atrás: ahora sancionará a los bancos que llamen para cobrar adeudos y habrá respaldo para estos clientes

Conocé la cotización de este viernes, 5 de junio de 2026. KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Recomendaciones para cambiar euro en Estados Unidos