En la sesión de apertura de este miércoles, 24 de junio de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.22% en relación con el día anterior.

El Quetzal guatemalteco mostró una tendencia al alza: en la última semana subió 2.25% y en el último año avanzó 1.78%, reflejando un fortalecimiento reciente.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, que se sitúa en 24.52%, es superior a la volatilidad anual de 20.24%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días su valor ha experimentado un aumento en comparación con los días anteriores. Esta alza en la cotización refleja una recuperación leve frente a otras monedas, lo que puede ser un indicativo de estabilidad económica en el corto plazo.

Sin embargo, es importante observar que, aunque la tendencia sea positiva, factores externos podrían influir en su variabilidad. Un análisis más exhaustivo podría revelar si este aumento es sostenible o si se trata de un fenómeno temporal.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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