Al viajar como turista a Estados Unidos desde Paraguay, Colombia o Argentina, existe un punto esencial que todos los nacionales de estos países deben considerar, además de contar con un pasaporte vigente: presentar una visa americana completamente válida.

Aunque la vigencia de ambos documentos es clave, existen otros aspectos fundamentales que la visa debe cumplir para que las autoridades la consideren aceptable para viajar, como su estado o la forma de presentación.

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Además de presentar una visa americana completamente válida, es importante que este permiso se encuentre en perfectas condiciones físicas.

“Si tu visado ha sido dañado de alguna manera, tendrás que volver a solicitar un nuevo visado en una embajada o consulado estadounidense en el extranjero”, indica el Departamento de Estado a todos los solicitantes.

La visa americana debe encontrarse en perfectas condiciones físicas para viajar. Fuente: Shutterstock.

Instrucción para evitar inconvenientes al viajar a Estados Unidos

En línea con el punto anterior, una de las principales instrucciones del Departamento de Estado es nunca remover una visa americana del pasaporte donde fue emitida por primera vez. Si esto sucede, el visado perderá validez inmediata para viajar.

Cuánto dura una visa americana de turismo

En general, este permiso tiene una validez máxima de 10 años, por lo que en julio 2026 tendrán que tramitar un nuevo visado pronto quienes lo hayan solicitado en julio de 2016 o antes.