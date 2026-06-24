En la sesión de apertura de este miércoles, 24 de junio de 2026,del Euro cotiza a 0.88 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.59% en relación con el día anterior.

La cotización del euro registró en la última semana un cambio del 1.30% y en el último año una variación del 2.83%, reflejando una evolución positiva reciente y sostenida.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 5.16%, que es menor al 5.99% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, marcando su tercer día consecutivo de incrementos. Este comportamiento refleja un cambio favorable en la percepción del mercado en relación con la moneda europea, después de un periodo de estabilidad.

La tendencia al alza sugiere que los inversores están ganando confianza en el Euro, lo cual podría ser indicativo de un fortalecimiento económico en la zona euro en los próximos días.

Es importante seguir monitorizando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

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Conocé la cotización de este miércoles, 24 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita hacerlo en aeropuertos, considera retirar en cajeros de redes aliadas, lleva identificación, verifica límites y notifica a tu banco para evitar bloqueos.