La cotizacióndel Peso colombiano este miércoles 24 de junio en Estados Unidos es de 3,419.28 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.7% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado del Peso colombiano, la cotización cayó levemente en la última semana (-0.73%) y acumuló un descenso más pronunciado en el último año (-11.70%), evidenciando una tendencia bajista.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano ha sido del 4.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.28%.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los dos días anteriores, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor. Este movimiento al alza sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

A medida que la tendencia continúa, podría reflejar una mayor confianza de los inversionistas y una posible estabilidad económica en la región. Sin embargo, es fundamental monitorear otras variables que puedan influir en esta trayectoria.

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Conocé la cotización de este miércoles, 24 de junio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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