Aquellas personas que tramitaron su pasaporte siendo menores de 16 años quedan excluidos de cualquier renovación.

Mantener el pasaporte al día en Estados Unidos es de suma importancia para quienes acostumbran viajar a menudo, particularmente si se trata de vuelos al exterior, ya que es un documento esencial a la hora de atravesar cualquier punto de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

No obstante, en algunos casos no se puede optar por simplemente renovar el pasaporte, y se debe recurrir a tramitar el documento desde cero como si se tratase de uno nuevo. Se trata de aquellos que fueron emitidos a menores de 16 años.

Es un documento esencial a la hora de atravesar cualquier punto de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Imagen ilustrativa ChatGPT

Estados Unidos bloqueará la renovación del pasaporte: ¿Quiénes tendrán que tramitarlo desde cero?

Aquellas personas que tramitaron su pasaporte siendo menores de 16 años quedan excluidos de cualquier renovación y tienen que realizar el trámite completo de forma presencial.

En primer lugar, esto sucede porque el proceso de renovación es simplificado, y cuando se trata de un menor el Gobierno requiere que se solicite en persona cada cinco años por los cambios físicos que pueden presentar durante la niñez y adolescencia.

Adicionalmente, tampoco podrán renovar su pasaporte quienes:

Tengan un pasaporte dañado, perdido o robado

Tengan un pasaporte emitido hace más de 15 años

Tengan otro nombre que el que figura en el original

¿Cómo solicitar un pasaporte nuevo?

Para solicitar un pasaporte nuevo, la persona debe presentarse ante una oficina con el Formulario DS-11. Adicionalmente, se necesitará:

Presentar prueba de ciudadanía estadounidense como certificado de nacimiento, naturalización o ciudadanía

Presentar una identificación oficial vigente

Entregar una fotografía que cumpla con los requisitos oficiales

Pagar la tarifa correspondiente

¿Qué necesito para renovar el pasaporte americano?

Quienes sí califiquen para la renovación, pueden realizar el trámite vía correo o en línea. Se requiere presentar:

Formulario DS-82

Pasaporte más reciente

Una fotografía reciente que cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de Estado

Pago de las tarifas correspondientes



