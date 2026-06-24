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Mantener el pasaporte al día en Estados Unidos es de suma importancia para quienes acostumbran viajar a menudo, particularmente si se trata de vuelos al exterior, ya que es un documento esencial a la hora de atravesar cualquier punto de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

No obstante, en algunos casos no se puede optar por simplemente renovar el pasaporte, y se debe recurrir a tramitar el documento desde cero como si se tratase de uno nuevo. Se trata de aquellos que fueron emitidos a menores de 16 años.

Es un documento esencial a la hora de atravesar cualquier punto de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).
Es un documento esencial a la hora de atravesar cualquier punto de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Imagen ilustrativa ChatGPT

Estados Unidos bloqueará la renovación del pasaporte: ¿Quiénes tendrán que tramitarlo desde cero?

Aquellas personas que tramitaron su pasaporte siendo menores de 16 años quedan excluidos de cualquier renovación y tienen que realizar el trámite completo de forma presencial.

En primer lugar, esto sucede porque el proceso de renovación es simplificado, y cuando se trata de un menor el Gobierno requiere que se solicite en persona cada cinco años por los cambios físicos que pueden presentar durante la niñez y adolescencia.

Adicionalmente, tampoco podrán renovar su pasaporte quienes:

  • Tengan un pasaporte dañado, perdido o robado
  • Tengan un pasaporte emitido hace más de 15 años
  • Tengan otro nombre que el que figura en el original

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¿Cómo solicitar un pasaporte nuevo?

Para solicitar un pasaporte nuevo, la persona debe presentarse ante una oficina con el Formulario DS-11. Adicionalmente, se necesitará:

  • Presentar prueba de ciudadanía estadounidense como certificado de nacimiento, naturalización o ciudadanía
  • Presentar una identificación oficial vigente
  • Entregar una fotografía que cumpla con los requisitos oficiales
  • Pagar la tarifa correspondiente

¿Qué necesito para renovar el pasaporte americano?

Quienes sí califiquen para la renovación, pueden realizar el trámite vía correo o en línea. Se requiere presentar:

  • Formulario DS-82
  • Pasaporte más reciente
  • Una fotografía reciente que cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de Estado
  • Pago de las tarifas correspondientes