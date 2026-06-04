En la apertura de mercados de este jueves, 4 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.23%.

En la última semana, el Quetzal guatemalteco subió 2.26%, mientras que en el último año retrocedió -0.55%, lo que sugiere un repunte reciente tras un desempeño anual débil.

NVIDIA se convierte en pieza clave de los fondos mexicanos

Conocé la cotización de este 2026-06-04.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.41%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 20.15%.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días pasados, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica un ligero aumento en el valor de la moneda, lo cual puede ser alentador para los exportadores y ahorrar en moneda local.

En los días anteriores, la tendencia había estado fluctuante, pero el dato de 1 sugiere que la relación con otras monedas está mejorando. Este aumento podría reflejar un fortalecimiento de la economía local o cambios en el mercado internacional que benefician al Quetzal.

Analizando esta tendencia, es importante monitorear los factores económicos que podrían estar influyendo en este comportamiento, ya que una tendencia positiva sostenida podría ser señal de un entorno económico más sólido.

NVIDIA se convierte en pieza clave de los fondos mexicanos

Conocé la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Jueza destraba venta de AHMSA y Minosa tras declararse en quiebra

Conocé la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tipos de cambio y comisiones, evita kioscos de aeropuerto, usa cajeros o bancos confiables, considera tarjetas sin recargo internacional y lleva solo el efectivo necesario.