En la apertura de mercados de este jueves, 4 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,565.47 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.61%.

En el mercado del peso colombiano, la cotización presentó una variación de -2.35% en la última semana y de -7.42% en el último año, indicando una tendencia bajista sostenida.

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Conocé la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 20.94%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, comparado con la volatilidad anual del 13.18%.

La cotización del Peso colombiano hoy se presenta con una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es superior al de los días anteriores. Esto indica un fortalecimiento gradual de la moneda en comparación con su rendimiento en días pasados.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la moneda habría mostrado una caída, sugiriendo una debilitación frente a otras divisas. Así, un análisis más profundo revela que la reciente estabilidad económica podría estar influyendo en esta mejora del Peso colombiano.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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