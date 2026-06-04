En la sesión de apertura de este jueves, 4 de junio de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.74 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.05% en relación con el día anterior.

La cotización de la libra esterlina mostró un fuerte impulso: en la última semana avanzó 26.92% y en el último año acumuló una variación de 55.35%.

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Conocé la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que ha sido del 2.61%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 6.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, reflejada por un dato de -1 que es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha mejorado en su valor, generando un ambiente más optimista para los inversores.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia debe ser evaluada en el contexto de posibles fluctuaciones futuras. Un análisis más profundo podría revelar la sostenibilidad de esta mejora en la cotización.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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