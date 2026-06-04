En la apertura de mercados de este jueves, 4 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.3 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.21%.

En la última semana, el Peso mexicano registró una leve caída de -0.09% y en el último año acumula un retroceso de -7.12%, lo que sugiere una tendencia bajista en su cotización.

NVIDIA se convierte en pieza clave de los fondos mexicanos

Conocé la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.13%, lo que resulta ser inferior a la volatilidad anual del 7.59%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 en su evolución. El aumento en su valor en relación al dólar indica un fortalecimiento gradual de la moneda nacional.

Sin embargo, es importante mantener la cautela, ya que esta tendencia podría revertirse si factores económicos inesperados afectan la estabilidad del mercado. La monitorización constante es clave para entender mejor el comportamiento del Peso.

NVIDIA se convierte en pieza clave de los fondos mexicanos

Conocé la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Jueza destraba venta de AHMSA y Minosa tras declararse en quiebra

Conocé la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026. KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tipos de cambio y comisiones, evita kioscos de aeropuerto, usa cajeros o bancos confiables, considera tarjetas sin recargo internacional y lleva solo el efectivo necesario.