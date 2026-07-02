En la apertura de mercados de este jueves, 2 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.46%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco avanzó 2.55% y en el último año registró una variación de 1.66%, lo que sugiere un desempeño positivo reciente con ganancias moderadas a más largo plazo.

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Conocé la cotización de este jueves, 2 de julio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 26.09%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.22%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha presentado muchas variaciones recientemente.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ido apreciándose, lo cual es un buen indicador para la economía local en el corto plazo.

Sin embargo, se observa que las fluctuaciones recientes en el mercado podrían afectar esta tendencia si no se estabilizan. La continuación de este comportamiento positivo dependerá de factores económicos tanto internos como externos.

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Conocé la cotización de este jueves, 2 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

para finalizar, para cambiar divisas dentro de Estados Unidos compara comisiones y tipos en bancos o cooperativas de crédito, evita quioscos de aeropuertos, prioriza cajeros de tu banco o tarjetas sin comisión por transacción extranjera y rechaza la conversión dinámica de moneda.