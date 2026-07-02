En la sesión de apertura de este jueves, 2 de julio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.56 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.04% en relación con el día anterior.

El peso mexicano registró un ligero avance de 0.29% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de 6.98%, mostrando una tendencia anual negativa pese al repunte reciente.

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Conocé la cotización de este jueves, 2 de julio de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 4.72%, es menor que la volatilidad anual del 7.52%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha mantenido una alza constante frente al dólar. Este comportamiento sugiere que el mercado está respondiendo favorablemente a diversos factores económicos que han influido en la mejora de la moneda local.

A pesar de la tendencia positiva, es importante considerar cómo este aumento puede verse afectado por eventos externos o cambios en las políticas económicas. La estabilidad a largo plazo dependerá de la continuidad de estas condiciones favorables.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

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