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El pasaporte estadounidense tiene una vigencia limitada y dejarlo vencer puede generar serios inconvenientes al momento de viajar. De acuerdo con las normas del Departamento de Estado, los pasaportes emitidos a personas mayores de 16 años tienen una validez máxima de 10 años.
Una vez transcurrido ese período, el documento deja de ser válido y ya no puede utilizarse para ingresar o salir de Estados Unidos en viajes internacionales.
El plazo máximo para renovar el pasaporte
Los ciudadanos estadounidenses que obtuvieron su pasaporte siendo mayores de 16 años cuentan con una vigencia de 10 años. Una vez vencido ese plazo:
- El pasaporte pierde su validez
- No puede utilizarse para viajes internacionales
- Las aerolíneas pueden impedir el embarque
- Las autoridades migratorias pueden rechazar el documento como identificación para ingresar o salir del país
En el caso de los pasaportes emitidos a menores de 16 años, la vigencia es de cinco años.
Prohíben el ingreso y la salida del país a todos los que postergaron este trámite con su pasaporte
Un pasaporte vencido deja de ser un documento de viaje válido. En la práctica, esto significa que:
- Un ciudadano estadounidense no podrá abordar la mayoría de los vuelos internacionales utilizando un pasaporte vencido.
- Tampoco podrá utilizar ese documento para ingresar a la mayoría de los países extranjeros.
- Las compañías aéreas verifican la vigencia del pasaporte antes del embarque y pueden negar el acceso al vuelo.