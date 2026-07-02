El pasaporte estadounidense tiene una vigencia limitada y dejarlo vencer puede generar serios inconvenientes al momento de viajar. De acuerdo con las normas del Departamento de Estado, los pasaportes emitidos a personas mayores de 16 años tienen una validez máxima de 10 años.

Una vez transcurrido ese período, el documento deja de ser válido y ya no puede utilizarse para ingresar o salir de Estados Unidos en viajes internacionales.

El plazo máximo para renovar el pasaporte

Los ciudadanos estadounidenses que obtuvieron su pasaporte siendo mayores de 16 años cuentan con una vigencia de 10 años. Una vez vencido ese plazo:

El pasaporte pierde su validez

No puede utilizarse para viajes internacionales

Las aerolíneas pueden impedir el embarque

Las autoridades migratorias pueden rechazar el documento como identificación para ingresar o salir del país

En el caso de los pasaportes emitidos a menores de 16 años, la vigencia es de cinco años.

Los pasaportes estadounidenses para adultos tienen una vigencia máxima de 10 años. Fuente: El Cronista. Chatgpt

Prohíben el ingreso y la salida del país a todos los que postergaron este trámite con su pasaporte

Un pasaporte vencido deja de ser un documento de viaje válido. En la práctica, esto significa que: