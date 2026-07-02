En la sesión de apertura de este jueves, 2 de julio de 2026,del Peso dominicano cotiza a 59.22 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.72% en relación con el día anterior.

En el mercado del peso dominicano, la cotización subió 1.97% en la última semana y presenta una variación anual de -3.86%, lo que sugiere un repunte reciente tras una depreciación en el año.

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Conocé la cotización de este jueves, 2 de julio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 19.35%, significativamente superior al 11.30% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso dominicano ha registrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, según el dato de 3. Esto indica un crecimiento estable en su valor frente a otras monedas en este período.

La tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Peso dominicano, lo que podría ser el resultado de factores económicos favorables o un aumento en la demanda de la moneda.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, para cambiar divisas dentro de Estados Unidos compara comisiones y tipos en bancos o cooperativas de crédito, evita quioscos de aeropuertos, prioriza cajeros de tu banco o tarjetas sin comisión por transacción extranjera y rechaza la conversión dinámica de moneda.