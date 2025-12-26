En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este viernes, 26 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.664. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.33%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 0.08%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.68%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el corto y largo plazo.

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.27%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.48%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar inestabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal en el corto plazo.

Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables o una mayor confianza en el mercado guatemalteco.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.