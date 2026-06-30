En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.623 este martes, 30 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 2.18%.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco subió 2.07% y en el último año registró una variación de 1.71%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 25.08%, es notablemente mayor que la volatilidad anual del 20.37%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ido apreciándose, lo cual es un buen indicador para la economía local en el corto plazo.

Sin embargo, se observa que las fluctuaciones recientes en el mercado podrían afectar esta tendencia si no se estabilizan. La continuación de este comportamiento positivo dependerá de factores económicos tanto internos como externos.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 30 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.