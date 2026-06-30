La cotización del peso colombiano cerró a USD 3417.47 este martes, 30 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.59%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano retrocedió -0.73% y en el último año acumula una caída de -10.76%, indicando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 6.04%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual de 13.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de los últimos dos días consecutivos es de 2. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado respecto a los días anteriores, mostrando así un fortalecimiento en su cotización.

A medida que la tendencia se ha mantenido en alza, es posible que esta situación genere mayor confianza entre los inversores y comerciantes, lo que podría resultar en un impacto positivo en la economía del país.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 30 de junio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.