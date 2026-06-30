Shutterstock y EFE | El Cronista

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) brinda apoyo económico a través de reembolsos fiscales para los ciudadanos que son elegibles por cumplir con sus obligaciones tributarias.

Una de las asistencias más solicitadas es el Crédito Tributario por Hijos (CTC), al cual se puede acceder mediante la presentación del formulario 1040 junto con la declaración de impuestos.

¿Qué implica el Crédito Tributario por Hijos del IRS y cuál es su funcionamiento?

De acuerdo con la información proporcionada en el sitio oficial de la entidad fiscal, el crédito era de hasta 2,200 dólares por hijo, mientras que el monto reembolsable podía alcanzar hasta 1,700 dólares.

El Crédito Tributario por Hijos fue implementado por las autoridades del IRS con el objetivo de reducir la carga fiscal sobre las familias con hijos menores de 17 años. Para poder acceder al reembolso, es necesario presentar la declaración de impuestos en la temporada fiscal correspondiente.

Hasta la fecha, las autoridades no han llevado a cabo una actualización o modificación de los montos en relación a la temporada de impuestos 2025.

Reembolso confirmado | IRS depositará 1,700 dólares a todos los que completen este formulario

Requisitos fundamentales para la obtención del CTC del IRS

Para que una familia pueda beneficiarse de este reembolso fiscal, es fundamental que se observen las siguientes condiciones:

Tener un número de Seguro Social

Ser menor de 17 años de edad

Ser reclamado como dependiente en su declaración de impuestos

¿Cuál es el monto que puede recibir una familia a través de este reembolso?