La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7545 este martes, 30 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.03%.

La libra esterlina cayó -0.66% en la última semana, pero sube 1.90% en el último año, mostrando una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 3.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.11%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 3, lo que indica que ha estado experimentando un incremento constante en relación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante varios días, reflejando una mayor confianza en la economía británica.

El fortalecimiento de la Libra en este periodo puede estar relacionado con factores como un aumento en las tarifas de interés o un mayor flujo de inversiones extranjeras. Sin embargo, es crucial monitorear las condiciones del mercado, ya que cambios inesperados pueden influir en esta tendencia a corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 30 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.