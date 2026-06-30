En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 30 de junio de 2026 llegó a 3903.08 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,04%.

El euro subió 3.14% en la última semana, pero cae -15.58% en el último año, señalando un rebote reciente dentro de una tendencia anual bajista.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos diez días, el Euro alternó caídas y subidas; tras un tramo bajista a mitad del periodo y un rebote posterior, cerró casi en el mismo nivel que al inicio.

La cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto indica un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 3.04%.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, a un valor de 3903.0801 pesos colombianos por euro, deberán pagar 390308.01 pesos colombianos; 200 euros costarán 780616.02 pesos colombianos y 500 euros, 1951540.05 pesos colombianos.