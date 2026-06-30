Este martes, 30 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 661.2496 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,47%.

La cotización del Real mostró un descenso: en la última semana cayó -0.55% y en el último año acumuló -6.61%, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real mostró oscilaciones moderadas: empezó sin cambios, subió, luego encadenó dos bajas, se recuperó con dos alzas, volvió a estabilizarse, repuntó y terminó con dos caídas. En conjunto, los movimientos alcistas y bajistas se equilibraron, por lo que cerró cerca del nivel inicial.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 6.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, con una volatilidad anual del 15.40%.

La cotización del Real hoy presenta una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría atraer mayor confianza en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 66124.9564645331 pesos colombianos; 200 reales cuestan 132249.9129290662 pesos colombianos y 500 reales cuestan 330624.7823226655 pesos colombianos.