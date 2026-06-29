El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos ha confirmado un reembolso de 2,000 dólares disponible para todos los contribuyentes que cumplan con ciertas condiciones. Es fundamental que los ciudadanos verifiquen su elegibilidad para poder reclamar dicho crédito en el periodo correspondiente.

Estos reembolsos monetarios son parte de las medidas financieras adoptadas por las autoridades con el fin de brindar apoyo a numerosas familias.

El IRS procederá a depositar 2,000 dólares de reembolso en las siguientes cuentas bancarias

El Crédito Tributario por Hijo (CTC) representa uno de los beneficios fiscales administrados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) con el propósito de asistir financieramente a las familias que reúnen los requisitos.

Únicamente pueden beneficiarse quienes han cumplido con la obligación fiscal de presentar su declaración de impuestos en la temporada establecida.

Conforme a la información proporcionada en el sitio oficial del IRS, el monto máximo de este crédito asciende a hasta 2,000 dólares por hijo calificado. Es importante señalar que esta suma está sujeta a diversos factores tributarios.

El Crédito Tributario por Hijo (CTC) representa uno de los beneficios fiscales administrados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Fuente: narrativas-us

Todos los criterios que deben satisfacer los beneficiarios del Crédito Tributario por Hijo

Para que un ciudadano sea considerado elegible, es fundamental que el contribuyente incluya el nombre y el Número de Seguro Social de cada dependiente en su declaración de impuestos. Asimismo, debe cumplir con las siguientes condiciones:

El niño debe ser menor de 17 años al 31 de diciembre.

Debe tener un vínculo familiar válido con el contribuyente, como hijo, hijastro, adoptado, hermano, hermanastro, medio hermano, nieto, sobrino o sobrina.

El niño no debe haber aportado más de la mitad de su propio sustento durante el año.

El contribuyente debe reclamar al niño como dependiente en su declaración federal.

El niño no puede presentar declaración conjunta, salvo si es únicamente para recibir un reembolso.

Debe ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o residente estadounidense.

Debe haber vivido con el contribuyente más de la mitad del año.

Para recibir la parte reembolsable, el contribuyente debe tener ingresos de trabajo de al menos 2.500 dólares.

El crédito se reduce gradualmente a partir de 200.000 dólares de ingreso bruto ajustado modificado, o 400.000 dólares si se trata de matrimonios que presentan en conjunto.