La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.623 este lunes, 22 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.05%.

En la última semana, el Quetzal guatemalteco avanzó 2.30% y en el último año registró una variación de 1.72%, sugiriendo una evolución positiva aunque moderada en su cotización.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 13.37%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 20.16%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos dos días. Este cambio favorable sugiere un aumento en el valor de la moneda, reflejando una mayor estabilidad económica en relación con los días anteriores.

El análisis de esta tendencia positiva indica que el Quetzal podría estar recuperando confianza en el mercado, lo que podría ser beneficioso para los intercambios comerciales y la inversión en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 22 de junio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.