En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este lunes, 22 de junio de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3427.47. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.47%.

En la última semana, el Peso colombiano retrocedió -17.27% y en el último año acumuló una caída de -12.64%, mostrando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 11.45%, mientras que su volatilidad anual es del 13.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es superior a los días precedentes. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores.

Además, la estabilidad en el mercado financiero puede haber contribuido a este repunte, lo que genera expectativas favorables para el futuro de la moneda. Sin embargo, es importante monitorear la situación económica general, ya que factores externos podrían influir en su trayectoria.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 22 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.