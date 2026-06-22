En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este lunes, 22 de junio de 2026 llegó a 3916.01 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,62%.

El euro mostró un avance semanal de 0.84%, pero en el último año acumula una caída de -15.60%, señalando una leve recuperación reciente dentro de una tendencia bajista.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró una clara tendencia bajista: ocho caídas, breves repuntes en los días 3 y 9, sin jornadas estables y cierre en descenso.

La cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

En relación al precio del día anterior, la moneda

bajó

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3916.01 pesos colombianos, deberán pagar 391601.00 pesos colombianos; por 200 euros, 783202.00 pesos colombianos; y por 500 euros, 1958005.00 pesos colombianos.